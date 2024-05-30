Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:10

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:10

Türk şiirini dünyaya tanıtan, 50’den fazla dile çevrilen şiirleri ve geride bıraktıklarıyla bir şairden fazlası olan Nazım Hikmet, ölümünün 61. yıl dönümünde İzmir’in Selçuk ilçesinde “Bedreddin Oratoryosu” ile anılacak. Ünlü şairin anısına düzenlenen etkinlik, 3 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da İstasyon Meydanı’nda gerçekleşecek. Geniş Merdiven Orkestrası tarafından sahnelenecek olan Nâzım Hikmet’in ölümsüz eseri “Şeyh Bedreddin Destanı”ndan uyarlanmış “Bedreddin Oratoryosu”, O’nun eserinde işlediği temaları ve tarihi anlatımları müzikle buluşturacak.

Büyük usta Nazım Hikmet’in kaleminden çıkan ve derin felsefi mesajlar içeren 14 bölüm ve 18 şarkıdan oluşan “Şeyh Bedreddin Destanı”, Efes Selçuk İstasyon Meydanında müzikle birleşerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Geniş Merdiven Orkestrası, sahne performansı ve müzikal yetenekleriyle Nazım Hikmet’in anısına muhteşem bir gösteri sunacak olan geniş Merdiven Orkestrası, oratoryoda Murat Mengirkaon (lavta-kopuz-vokal), Barış Yıldırım (klasik gitar-vokal), Savaş Sami Kündüroğlu (keman), Kurtuluş Doğru (akustik gitar-vokal), Asim Murat Okur (bas gitar), Şükran Alış (ukulele-vokal-oyuncu), Nüket Aslan ve Serhat Suat Şimşek (perküsyon-vokal), Latif Tiftikçi (oyuncu), İmran Aydın Tali (ışık) sahne alacak.

Nazım Hikmet’in derin felsefesi ve sanatıyla bir kez daha buluşma fırsatı oluşturmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Gelin hep beraber Nazım Hikmet’in mirasına birlikte sahip çıkalım. Gelin, bu anlamlı geceyi hep birlikte paylaşalım ve büyük ustayı hep beraber analım” dedi.