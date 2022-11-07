07 Kasım 2022 Pazartesi, 00:01

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün (İAE) yeni kitabı, İstanbul’un tarihi, mimari ve kültürel mirasının bir parçası olan Mısır Çarşısı’na odaklanıyor.

Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam adlı kitap, Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ö. Sıla Durhan ve Doç. Dr. Yekta Özgüven’in yapıyı tarihsel bir bakışla toplumsal ve kültürel boyutlarıyla ele alan araştırma projesinden hareketle hazırlandı.

Mısır Çarşısı’nın bugün hâlâ özgün işlevini sürdüren bir baharat çarşısı olmanın yanı sıra modern yaşamın izlerini de taşıyan bir tüketim mekânı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durhan çarşıyı, “belleklerde çoklu çağrışımlar zinciri oluşturan bir keşif dünyası; görme, işitme, dokunma, tatma ve koku alma yoluyla deneyimlediğimiz bir mekân” olarak tanımlıyor.

Bir çarşıdan öte kentin tam ortasında, kozmopolit kalabalığın en yoğun olduğu yerde bir kamusal alan olduğunu da ekleyen Prof. Dr. Durhan, inşa edildiği 17. yüzyıldan günümüze çeşitli yıkımlara ve eklemelere maruz kalan anıtsal yapının geçirdiği müdahaleleri incelemede ayrıntı bir biçimde aktardıklarını belirtiyor.

Kitapta çarşı ve yakın çevresinin yaşadığı dönüşümlerin tarihsel izlerinin araştırıldığını dile getiren Durhan, aynı zamanda bu izlerin mekândaki, düşüncelerdeki, pratiklerdeki tezahürlerini de ortaya koymaya çalıştıklarına işaret ediyor.

Osmanlı vakıf sistemi, çarşı yapıları, İstanbul’da ticaretin merkezi Eminönü ve Yeni Cami Külliyesi’ne odaklanan bölümleri ile Mısır Çarşısı’nın yer seçimine ışık tutan Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam, çarşının mimari özelliklerini, tarihsel geçmişini ve günümüzdeki kullanımını ise ayrı birer başlıkta okuyucuya sunuyor.

Kitaba, kitapçıların yanı sıra Pera Müzesi Artshop ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden ulaşmak olanaklı.

Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam / Ö. Sıla Durhan, Yekta Özgüven / İstanbul Araştırmaları Enstitüsü / 391 s.