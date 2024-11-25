Momijigari: Sonbaharda Kırmızı Yaprakları İzleme Sergisi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 14:09

Güncelleme: 25.11.2024 - 14:09

Başkent Üniversitesi Galeri Başkent’te yoğun bir katılımla açılışı gerçekleştirilen "Momijigari: Sonbahar’da Kırmızı Yaprakları İzleme" sergisi, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Başkent Üniversitesi Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi ile Japon Müziği ve Sanatları Derneği iş birliğiyle düzenlenen bu özel sergi, Japon estetiğinin zarif dokunuşlarını, doğanın büyüsünü ve sonbaharın kırılgan güzelliğini sanatseverlerle buluşturdu.

Sergide, "Momijigari" teması Enso’nun sade ve derin estetiğiyle soyut bir şekilde yorumlanıyor. Enso, Japon kültüründe kusursuz bir dairesel form olarak bilinir ve hem doğanın hem de yaşamın döngüsel yapısını temsil eder. Kırmızı ve turuncunun dinamik uyumu, sonbaharın dönüşüm sürecini ve doğanın enerjisini hissettiren bir kompozisyon sunuyor. Bu eserler yalnızca bir mevsimi değil, aynı zamanda varoluşun şiirsel akışını ve döngüsünü anlatmayı amaçlıyor. Kırmızının sıcaklığı ve turuncunun canlılığı, doğanın kaotik ancak düzenli ahengini görsel bir meditasyon ile ifade ediyor.

Açılış töreninde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Anxhela Bregual, Erasmus gönüllüsü öğrenciler ve çok sayıda sanatsever hazır bulundu. Organizasyonu destekleyen tüm katılımcılara, sanatçılara ve bu anlamlı projeyi paylaşan herkese teşekkür edildi.

Sergide eserleriyle yer alan sanatçılar: Başak Sökmen, Ceylan Haberal, Çiğdem Evin, Dilek Dengizek Ersanal, Elvan Çelik, Ercan Gülen, Filiz Onat, Gül Aslı Dinçer, Gökhan Vardareri, Gülcan Özkan, Melike Atmaca, Neslihan Noyan, Senem Özdemir, Sibel Aktaş, Sibel Dündar, Sibel Radiye Gül, Seyhun Noyan.

10 Aralık 2024 tarihine kadar, her gün Başkent Üniversitesi Galeri Başkent’te ziyaret edilebilecek olan sergi, Japon kültürünün zarafetini ve sonbaharın büyüsünü sanatla birleştiriyor. Sanatseverler, bu sergide hem doğanın hem de yaşamın döngüsünü hissetme ve keşfetme fırsatı bulabilir.