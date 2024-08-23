Mor ve Ötesi unutulmaz bir konser için Küçükçiftlik Park'ta

Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:50

Güncelleme: 23.08.2024 - 17:50

Rock müziğin kalesi KüçükÇiftlik Park, 14 Eylül Cumartesi akşamı ülkemizin efsanevi grupları arasında sarsılmaz bir yere sahip olan mor ve ötesi’nin uzun süre konuşulacak bir konserine daha ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz sonbaharda KüçükÇiftlik Park’ta çok ses getiren bir konser veren mor ve ötesi, yine sadece bu konsere özel hazırladıkları sürprizleriyle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

1995’te kurulan ve yaklaşık 30 yıldır Bir Derdim Var, Cambaz, Oyunbozan, Uyan gibi Türkiye’nin müzik tarihine damga vuran şarkılara imza atan mor ve ötesi, vokalde Harun Tekin, gitarda Kerem Özyeğen, basgitarda Burak Güven ve davulda Kerem Kabadayı’dan oluşuyor.

1996’dan bu yana Şehir, Bırak Zaman Aksın, Gül Kendine, Dünya Yalan Söylüyor, Büyük Düşler, Başıbozuk, Masumiyetin Ziyan Olmaz, Güneşi Beklerken adlı stüdyo albümlerini yayımlayan grubun 10 yıl aradan sonra gelen albümü Sirenler ise 2022 yılı başında sevenleriyle buluştu. 2023’te Tamiri Mümkün Kalbinin şarkısının canlı versiyonunu ve Aleyna Tilki’yle düet yaptıkları Yaz Yaz Yaz teklilerini dinleyicilerle paylaşan grup, son olarak Kargo grubuna saygı albümünde Boğaziçi şarkısıyla yer aldı. Yıllar içinde konser ve derleme albümleriyle teklilerini de dinleyiciyle paylaşan mor ve ötesi, 2008 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ise ülkemizi, sözü ve müziği kendilerine ait Deli adlı Türkçe şarkıyla temsil etti.