Mozart ile Salieri’nin hikâyesi

Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 02:19

Peter Shaffer’ın yazdığı, aktör, çevirmen Nüvit Özdoğru’nun Türkçeye kazandırdığı müzik tarihinin büyük bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart ile onu kendine hasım gören saray bestecisi Antonio Salieri’nin hikâyesini anlatan Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı “Amadeus”, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde 102. temsilini verdi.

SAHNE DİSİPLİNİ

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun Mozart’ın müziğine de geniş yer vererek hayatını baştan sona sahneye taşıdığı reji, AKM sahnesine çok yakıştı. Üç ana karakter Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen’in ayrılmasıyla rolü alan Kasapoğlu’nun önemli oyuncularından Tansu Biçer (Mozart) ve doğumdan sonra tekrar oyuna dahil olan Özlem Öçalmaz başarılı oyunculukları, sahne disiplinleri ve seyirciye saygılarıyla tiyatro sanatının güzelliğini ortaya koydular. İki saati aşkın temsilde 4 sezon boyunca başrolü ilk günkü tazeliğinde oynayan büyük oyuncu Selçuk Yöntem ayakta alkışlandı.

ÖDÜLLÜ OYUN

AKM Opera Sahnesi’nin hareket imkânlarının kullanıldığı Senem Oluz’un düzeni içinde, Kevork Türker (Kont Rosenberg), Coşkun Ülgen (Baron Swieten) Cihan Ayhan (Avusturya Kralı), ve diğer oyuncularla birlikte sahnede olan müzik direktörü şef Volkan Akkoç yönetimindeki oda orkestrası ile koro uyumlu bir bütün oluşturuyor.

Aralarında 2022 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü olmak üzere dört sezon boyunca toplam 18 ödülün sahibi olan “Amadeus”ta Hakan Dündar’ın görkemli ve işlevsel dekoru, Kerem Çetinel’in ışık tasarımı, Nalan Alaylı’nın kostümleri, Neriman Eröz’ün dönem saç ve makyajı rejiye güç katıyor.

Selçuk Yöntem; “Çok oynamak istediğim bir roldü ve gerçekten tüm ekip arkadaşlarımla bu prodüksiyonda Salieri karakterini yorumlamaktan mutlu oldum. Daha da oynuyoruz.” dedi. Yöntem, rolün inceliğine, eserin değerine dikkat çektiği “Amadeus”u AKM Opera Salonu’nda 24 Mayıs Çarşamba, 6 Haziran Salı 20.30’da izleyebilirsiniz.