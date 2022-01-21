MUBI’nin ‘En Çok İzlenenler Seçkisi’ Atlas Sineması’nda

21 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Atlas 1948 ve MUBI işbirliği kapsamında, “Aralık En Çok İzlenenler Seçkisi” 28, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde Atlas 1948 perdesinde gösterimde olacak. Bu kapsamda aralık ayında MUBI’de en çok izlenen filmlerden “Lux Æterna”, “Paris’te Bahar” ve “Senin Adın” dev perde de izlenebilecek.

Program şöyle: 28 Ocak Cuma (19.30) Lux Æterna, (20.45) Paris’te Bahar, (22.30) Senin Adın. 29 Ocak (16.00) Paris’te Bahar, (18.30) Senin Adın, (21.00) Lux Æterna. 30 Ocak (15.30) Senin Adın, (18.00) Paris’te Bahar, (20.30) Lux Æterna.