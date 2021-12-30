MUBI’nin ocak seçkisi açıklandı

30 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Dijital platform MUBI, ocak ayında koleksiyonuna yeni filmler ekliyor. Julia Ducournau’nun seyirciyle buluştuğu günden bu yana gündemden düşmeyen Altın Palmiyeli filmi “Titane”, 28 Ocak 2022 tarihinden itibaren MUBI’de sinemaseverlerle buluşacak.

MUBI’nin ocak seçkisinde ayrıca, Danimarkalı usta yönetmen Thomas Vinterberg’in “En İyi Uluslararası Film” dalında Oscar’ı kucaklayan kara komedisi “Körkütük” (1 Ocak’tan itibaren izlenebilecek), Berlin Film Festivali’nden FIPRESCI ödülüyle dönen Gürcistan yapımı “Gökyüzüne Baktığımızda Ne Görüyoruz?” (7 Ocak), San Sebastián’da dünya prömiyerini yapan, Torino’da Büyük Ödül’e değer görülen Selman Nacar imzalı yerli film “İki Şafak Arasında” (22 Ocak), Lütfi Ömer Akad’ın Ayhan Işık’lı klasiği “Kanun Namına” (14 Ocak), Ceylan Özgün Özçelik’in “Cadı Üçlemesi” projesinin ilk halkası “13+” (12 Ocak), Kıvılcım Akay’ın İstanbul’da yaşayan Afrikalı göçmen bir kadının öyküsünü anlatan belgeseli “Amina” (5 Ocak) ve Fransız sinemasının büyük komedyeni Jacques Tati’ye ayrılmış özel bir gösterim öne çıkıyor.