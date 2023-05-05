Muğla Uluslararası Karikatür ödülünü İranlı Rastroo kazandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘eğitim’ konulu uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı. Uluslararası Karikatür Yarışmasında birincilik ödülünü İranlı Ali Rastroo kazanırken, Polonyalı Emil Idzikowski ikinci, Kazakistanlı Galym Boranbayev ise üçüncü oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Eğitim’ konusu ile düzenlenen 4’üncü Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür yarışmasına Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere, Amerika, Meksika, Japonya, Fransa, İtalya, Polonya, İran, Hırvatistan, İspanya olmak üzere 65 ülkeden 412 eser sahibi 1324 adet karikatürle katıldı.
Birincilik ödülünü kazanan İranlı Ali Rastroo'nun eseri
JÜRİDE ÜNLÜ SİMALAR
Eğitim konusuyla düzenlenen 4.Uluslararası Karikatür yarışmasının birincilik ödülünü İranlı Ali Rastroo kazanırken, Polonyalı Emil Idzikowski ikinci, Kazakistanlı Galym Boranbayev ise üçüncü oldu. 1324 karikatürü değerlendiremeye alan jüride ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı, Ahmet Önel ile mizah yazarı Savaş Ünlü yer aldı.
İkincilik ödülünü kazanan Polonyalı Emil Idzikowski'nin eseri
18 YAŞ ALTI ÖDÜLÜ İZMİR’E
Yarışmada 18 yaş altı ödülünü İzmir’den İlayda Katfar ve Sinop’tan Deniz Nur Aktaş kazandı. Balıkesir’den Önder Önerbay da Necati Abacı Özel ödülünü aldı.
Üçüncülük ödünü kazanan Kazak sanatçı Galym Boranbayev'in eseri
Yarışmada Belçika’dan Luc Vernimmen, İstanbul’dan Musa Gümüş ve Balıkesir’den Ahmet Esmer’e ise mansiyon ödülü verildi. Ödül törenin tarihi önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak.
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