Muğla’ya Bilim ve Kültür Vadisi: Cengiz Bektaş Müzesi Yükseliyor

İlber Ortaylı'nın başkanlığında yürütülen proje, çocuklara ve yerel kalkınmaya odaklanan eğitim temelli bir müze modeli sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle hayata geçirilen Cengiz Bektaş Müzesi, klasik müzecilik anlayışının ötesine geçen yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın başkanlığını üstlendiği proje, sadece bir sergi mekânı değil, aynı zamanda çok yönlü bir eğitim ve kültür merkezi olarak tasarlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde geliştirilen proje, adını mimar-yazar Cengiz Bektaş’tan alıyor. Müze, Bektaş’ın adını yaşatmanın ötesinde, bölgenin tarihî ve kültürel birikimini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Ortaylı’dan Kütüphane Desteği

Projenin bilimsel ve kültürel derinliği, İlber Ortaylı’nın katkılarıyla genişliyor. Ortaylı, projeye kişisel kütüphanesini bağışlayarak müzenin akademik altyapısını güçlendirirken, aynı zamanda yürütme kurulunun da başkanlığını üstlenerek merkezin vizyonuna doğrudan yön veriyor.

İnteraktif Eğitim Modeli

Müze, özellikle çocuklara yönelik eğitim programları ve interaktif sunumlarıyla öne çıkıyor. 24 adet etkileşimli ekran, sergilenen eserleri dijital anlatımlarla zenginleştirerek ziyaretçilere aktif bir öğrenme deneyimi sunacak. Müze içinde oluşturulacak özel çocuk bölümleri; eğlenceli, öğretici ve bilim temelli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ayrıca üniversitelerin yürüttüğü arkeolojik kazı sonuçlarına dayanan maket projeleri ve heykel replikaları da ziyaretçileri tarihle buluşturacak. Hazırlanacak belgesel ve kısa film gösterimleriyle tarihî bilgiye görsel bir boyut kazandırılacak.

Yerel Ürünler Müze Vitrininde

Cengiz Bektaş Müzesi’nin bir diğer hedefi ise bölge ekonomisine katkı sağlamak. Zeytin, bal ve çeşitli endemik türler, müze içinde oluşturulacak özel alanlarda tanıtılacak. Böylece doğal kaynakların kültürel değerle buluşturulması ve yerel halkın ekonomik katılımının artırılması amaçlanıyor.

Müze; bölgenin fauna ve florasını tanıtmanın yanı sıra, bu doğal değerleri ekonomik birer unsur olarak görünür kılacak.

Kültürle Büyüyen Bir Kent Vizyonu

Proje, Muğla’yı yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültür ve bilim yatırımlarıyla da öne çıkan bir kent haline getirme amacını taşıyor. İlber Ortaylı’nın liderliğinde yükselen bu kültür adası, geleceğin nesillerine geçmişin bilgisini aktaran bir okul işlevi görecek.

Müzenin 2026 yılında kapılarını açması hedefleniyor. Açıldığında yalnızca bir ziyaret noktası değil, Türkiye’nin eğitim ve kültür politikalarına ilham verecek örnek bir model olarak öne çıkması bekleniyor.