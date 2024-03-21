Muğla’da “Ata’yla Son Dans” gösterisi ayakta alkışlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü’nün hazırladığı Çanakkale Zaferi’nin 109. yılında “Ata’yla Son Dans” gösterisi ayakta alkışlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:46
Muğla’da “Ata’yla Son Dans” gösterisi ayakta alkışlandı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 109. yılında “Ata’yla Son Dans” gösterisi düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü’nün hazırladığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteriye yurttaşların yoğun ilgi gösterdi. 

Ata’yla Son Dans’ın kurgu ve koreografisini Ersen Esmer, Fehmi Tokmak, Doğan Sanayır yaptı. Ezgi Üçar, Mustafa Can Sağa, Yağız Ertekin, Devrim Uğur’un solistliğini yaptığı etkinlik 8 sahneden oluştu ve etkinlikte 80 kişi görev aldı. 

Düğün sahnesi ile başlayan gösteri Postacı, Savaş, Kavuşma, Çocuğun Rüyası, Devrimler, Kılık Kıyafet Devrimi, Son Balo Vals ile sona erdi. 


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