Muğla’da Halikarnas Halk Oyunları ve Müzik Festivali coşku

Yayınlanma: 10.06.2024 - 14:59

Güncelleme: 10.06.2024 - 14:59

4. gerçekleştirilen Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali, Muğla’nın Bodrum ve Menteşe ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) tarafından gerçekleştirilen festival renkli görüntülere sahne oldu.

430 DANSÇI SAHNE ALDI

Yurtiçi ve yurt dışından birçok grup festivale katılarak dans ve müzik performansları sergiledi. Gürcistan'dan üç farklı grup, Bulgaristan'dan bir grup etkinlikte sahne alırken, İstanbul'dan Evora Sanat Kültür Derneği, Penfolk İstanbul, Bodrum'dan BOFAD (Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği) katıldı. Festivalde Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Topluluğu da gösterileriyle büyük beğeni topladı. Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivalinde Bir Deniz İki Yaka Kol Kola Derneği'nin Çanakkale, Bodrum, Bursa, Antalya, Erdek ve Bandırma şubeleri de festivale katılarak dans ve müzikleriyle etkinliği zenginleştirdi. 430 dansçının katıldığı festival Bodrum Meydanı’nda başladı. Yerli ve yabancı turistlerinde ilgi gösterdiği festivalin ikinci günü Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festival süresince sahne alan gruplar farklı kültürlerin dans ve müziklerini sergileyerek kültürel bir köprü oluşturdu. Etkinliğe katılan vatandaşlar, festival boyunca çeşitli dans gösterileri, müzik performansları ve kültürel etkinliklerle dolu dolu bir hafta sonu geçirdi.