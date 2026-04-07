‘Muhalefetin Durumu ve ‘Muhalif Kitlenin Demokratik Bilinci' konferansı düzenlenecek

‘Muhalefetin Durumu ve ‘Muhalif Kitlenin Demokratik Bilinci' başlıklı konferans 11 Nisan Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversiteliler Ankara Evi'nde düzenlenecek.

Konferansta, "Muhalif Kitle’nin demokratik bilinci son 25 yılda hangi düzeyde seyretmiştir?

Demokratik haklar noktasında taviz vermeksizin her siyasi çizgiye eleştirisini yapabilmekte ve gidişatlara belirleyici ölçüde nüfuz edebilmekte midir? ‘

Muhalif Kitle’, "biz" olarak gördüğü tarafın bütün uygulamalarını kayıtsız şartsız kabul etmek üzere koşullandırılmış mıdır?

Politik olayları mantık süzgecinden geçirerek, sağlıklı vargılara erişebilmekte ve bu vargıların gereğini yapacak iradeyi ortaya koyabilmekte midir?" sorularına yanıt aranacak.

ÖYMEN'DEN 'ANTİ-DEMOKRATİK REJİMDE MUHALEFET' PANELİ

Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in "Anti-demokratik baskı rejimlerinde nasıl muhalefet yapılmalıdır?" başlıklı panelde konuşma yapacağı konferansta M. Aybars Akdoğan "Yok hükmünden, var hükmüne… sine-i millet için ufukta bir türlü belirmeyen “kırmızı çizgilere” dair", Bahadır Selim Dilek, “Muhalif medya”, “muhalif kitle” ve “güvenilirlik sorunu”: Bir paradigma değişikliğine nasıl gidilebilir?" ve Orhan Gökdemir ise "Dışa bağımlı meşruiyet karşısında kuvâ-yı milliye ruhu: “Sabrımızı zorlamayın, yoksa…” isimli panelde konuşacak.