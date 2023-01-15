Müjdat Gezen 70. yılında sahnelere veda etti: ‘Artık dinlenme zamanı’

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 14:18

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 14:36

Müjdat Gezen’in 70. Sanat Yılı töreni, İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programın sunuculuğunu Gezen’in eski öğrencilerinden İlker Ayrık üstlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu ile birlikte çok sayıda ünlü isim ve Gezen’in sevenleri katıldı. Yoğun programları nedeniyle törene katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Gezen’e birer mektup gönderdi.

Etkinlik Gökmen Ulu'nun yönetmenliğini yaptığı, Gezen'in hayatını konu alan belgeselle başladı.

Belgeselde yer alan Yeşilçam’dan sahneler, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

‘SANATÇININ DEĞERİ BİLİNMELİ'

Belgesel gösteriminden sonra bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, sanatın ve sanatçının değerini bütün toplumun her katmanının bilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Bize, güldüren sanatçı olarak tanıttılar ama izlerken duygulandığımız anlar da oldu. Dolayısıyla sanatçı bizi güldüren, bizi ağlatan, bizi düşündüren değerli bir insandır. Sanatın ve sanatçının önem kazandığı her toplum bir anlamda gelişmiş toplumdur. Gönül ister ki Türkiye'nin bu kabus atmosferinde her siyasetçi zamanının belli bir dilimini, sanatçıya ayırabilsin. Sanatçılarla oturup konuşabilsin, onlarla dertleşebilsin. Ama maalesef böyle bir ortam hemen hemen son 20 yılda hiç yaratılmadı” diye konuştu.

‘CUMHURİYET GAZETESİ VE MÜJDAT GEZEN ÇOK YAKIŞTI BİRBİRİNE’

Müjdat Gezen’in artık Cumhuriyet Gazetesi’nde yazı yazacağını söyleyen Alev Coşkun ise, “Müjdat Gezen 70 yıldan sonra 'ben artık bu işi bırakıyorum ve jübilemi yapıyorum' diyor. Cumhuriyet Gazetesi de yeni bir yazar kazandı. O benim çok eski arkadaşım. Başkanım Sayın Hikmet Çetin'in söylediği gibi işi bırakmamış oluyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde her gün bir damla bal damlatıyor. Hafta sonları da genel bir yazı yazıyor. Gerçekten çok yakıştılar birbirlerine. Cumhuriyet Gazetesi ve Müjdat Gezen çok yakıştı birbirine” dedi.

‘HADİ BANA EYVALLAH’

Konuşmaların ardınan kızı Elif Gezen'in çağrısıyla Müjdat Gezen alkışlarla sahneye geldi. Müjdat Gezen jübile konuşmasını yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

“Hani bir kaydırak vardır ya çocuk parklarında, küçük çocuklar o merdivenleri dakikalarca çıkar, sonra o kaydıraktan bir iner, bir iki saniyede biter. Ben o kaydırağın tam başındaki adamım şimdi. Oradan inişe böyle hızla geçiyorsun. Yoruldum, dinleneyim. Öğrencilerimle oyun koyarım sahneye, onlar oynarlar. Ben seyrederim, yazarım, onlar oynarlar ama, artık sahneye çıkacak gibi hissetmiyorum kendimi. Bu gece kızımla beraber en son oynadığımız oyun, baba-kızdan bir bölüm oynuyoruz. Sonra hadi bana eyvallah. Bu zor bir meslek, çileli bir meslek. Çilesini de çektik, sefasını da sürdük. Şimdi artık dinlenme zamanı.”

Tören, Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencilerinin gösterisi ile sona erdi.