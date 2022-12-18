Müjdat Gezen Belgeselinin müziği sanatseverlerle buluştu: 'Komikler Ağlamaz'

18 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Söz, beste ve yorumu Taşkıran’a ait şarkının düzenlemesinde Eser Taşkıran’ın imzası var. Opera korosunda Çelik Kasapoğlu şefliğindeki Ladies and Gentlemen ile Atölyem Yorumcuları Grubu soliste eşlik etti. “Komikler Ağlamaz” isimli şarkıya bir de klip çekildi.

İmre Haydaroğlu’nun, belgeselden alıntılar yaparak kurguladığı ve yönettiği klipte MSM mezunu sanatçılar da kamera karşısına geçti. Gezen’in “İlke” şiirinin dizelerini Ahu Türkpençe, Aykut Taşkın, Cem Cücenoğlu, Ceren Ergiray, Diren Polatoğulları, Ebru Karanfilci, İlker Ayrık, Kıvanç Tiner gibi birçok sanatçı seslendirdi.

‘DEĞER KATTI’

Konuyla ilgili konuşan Meltem Taşkıran, “Böylesine dev bir sanatçının dopdolu hayatı 8 notaya sığdırmak zor” dedi.

Belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu, “Sevgili Meltem, değerli arkadaşları ve Müjdat Gezen’in vefalı öğrencileri harika bir iş çıkararak belgesele değer kattı. Hepimiz, ortak değerimiz ve Türkiye’nin insan hazinelerinden Müjdat Gezen’e ithaf ettik” diye konuştu.

“Komikler Ağlamaz”, bütün müzik platformlarında sanatseverlerle buluştu.