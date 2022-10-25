Müjdat Gezen'den 'Köşe Atışı': Doğrudan gol oldu

25 Ekim 2022 Salı, 08:40

Duayen tiyatrocu ve Cumhuriyet yazarı Müjdat Gezen, bugünkü (25 Ekim) 'Köşe Atışı'nda, cumhuriyet değerlerini hedef alan AKP Genel Başkanvekili Mahir Ünal'a ve AKP'ye geçerek yaşadığı savrulmayla Türk siyasi tarihine adını yazdıran İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye değindi.

Müjdat Gezen'in yazısı şöyle:

MAHİR ÜNAL!

Senin Cumhuriyetle uğraşmanın pek bir önemli olmaz. Ama Cumhuriyet seninle uğraşırsa yorulursun.

Bu şımarıklıkların sonu iyi değil.

* * *

Bu dünyada döneklik yapanlar, öbür dünyada dönüp durma cezası görürlermiş. Biri öbür tarafa göçmüş. Bir rahmetli arkadaşı merak edip sormuş.

- "Bizim Mehmet Ali vardı, acaba ne durumda?" demiş.

- "Haa o mu?"

- "O burada vantilatör oldu" demişler.

Allah geride kalan Mehmet Alilere ömür versin.

MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ?

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhuriyeti ve Harf Devrimi'ni hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Ünal, şöyle konuşmuştu:

“Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.”

ÇELEBİ ARTIK AKP'DE

CHP'den seçilen, ardından Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile resmen AKP’ye geçtiğini duyurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi, “Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” demişti.

Erdoğan, geçen hafta partisinin grup toplantısında Çelebi'nin rozetini bizzat takmıştı.