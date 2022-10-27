Sanatçı Müjdat Gezen'in ablası yaşamını yitirdi

27 Ekim 2022 Perşembe, 17:23

Sanatçı Müjdat Gezen'in ablası Birsen Demirkuş 89 yaşında hayatını kaybetti. Birsen Demirkuş için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Müjdat Gezen, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Uğur Dündar'ın yanı sıra sevenleri ve dostları katıldı. Sanatçı Müjdat Gezen taziyeleri kabul etti. Dua ve helallik alındıktan sonra Birsen Demirkuş, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"AYNI GÜN İKİ KAYIP AĞIR GELDİ"

Cenazeye katılan Müjdat Gezen "Öğlen namazına Halit abimi gömdük. İkindi namazına ablamı. Aynı günde iki kayıp biraz ağır geldi, elden gelen bir şey yok. Allah geride kalanlara ömür versin. Biz üçümüz de kırk üçlüyüz, herhalde biraz daha yaşarız. İlker Paşa'da, Uğur'da ben de yakınlarımızı yolcu ediyoruz" diye konuştu. Öğle saatlerinde Halit Kıvanç'ı yolcu ettiğini söyleyen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Büyük bir değerdi. Şimdi de sevgili kardeşim Müjdat'ın ablası, hepimizin ablası. Onlar hep bu cumhuriyetin birinci nesli. Maalesef aramızdan ayrılıyorlar yavaş yavaş. Bayrak bizlere tamamen kalıyor. Cumhuriyetin ikinci nesli olarak. Acımız büyük. Herkese başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

"ACI DOLU BİR GÜN YAŞADIK"

Gazeteci Uğur Dündar "Benim mesleğe yanında başladığım çok değerli abim, hocam, ustam Halit Kıvanç'ın cenazesini kaldırdık. Onun acısını yaşarken Müjdat'ın ablasının vefat ettiği haberini aldık. Birsen Hanım'ın cenazesine geldik. Gerçekten acı dolu bir gün bizler için. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

