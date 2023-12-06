“Mümkün Dünyalar” oyunu ayakta alkışlandı
11. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında “Mümkün Dünyalar” isimli oyun Karabağlar’da tiyatroseverlerle buluştu. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği oyun ayakta alkışlandı.
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamındaki “Mümkün Dünyalar” isimli oyun Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) oynandı.
Oyunu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda tiyatrosever izledi.
Aileler ve geçmişlerinin konu alan, Asmalı Sahne Oyuncuları’nın rol aldığı “Mümkün Dünyalar” isimli oyun büyük beğeni kazandı. Oyun sonunda Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu oyuncular Kardelen Hacıoğlu, Gül Gülsün Yıldız, Cem Gürleyen ve Seda Keleş’i performanslarından ötürü kutladı. Selvitopu ayrıca oyunculara günün anısına fidan sertifikası hediye etti.
TAKSAV İzmir Temsilcisi Yasemin Sağlam da Başkan Selvitopu’na plaket takdim etti.
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