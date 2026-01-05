Münir Özkul anıldı

Türk tiyatro ve sinemasının en değerli isimlerinden biri olan Münir Özkul, vefatının 8. Yıldönümünde Bakirköy’deki mezarı başında anıldı.

Üyesi olduğu Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) tarafından düzenlenen anmaya Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, BASAD Başkanı A. İlhan Gülek, torunu Süreyya Orhon ve sevenleri katıldı.

BASAD Başkanı A. İlhan Gülek yaptığı konuşmada “Bizim Aile” filmindeki Yalar Usta’nın repliğine göndermede bulunarak, “sanatçılara hak ettiği değeri vermeyenlere, onları baskıyla engelleyebileceklerini, yıldırabileceklerini sananlara sesleniyorum. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz aileyiz.” dedi.