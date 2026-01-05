Münir Özkul ölümünün 8. yılında anılıyor... Atatürk 'çocuk sen büyük tiyatrocu olacaksın' demiş!

Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz ismi Münir Özkul, aramızdan ayrılışının sekizinci yılında sanat dünyası ve sevenleri tarafından saygı ve özlemle anılıyor.

5 Ocak 2018’de 93 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı, geride bıraktığı yüzlerce film ve tiyatro oyunuyla Türkiye’nin ortak kültürel hafızasında yaşamaya devam ediyor. Özellikle Hababam Sınıfı serisinde canlandırdığı, disiplini şefkatle harmanlayan “Mahmut Hoca” karakteriyle hafızalara kazınan Özkul, Türk sinemasının en ikonik öğretmen figürlerinden birine hayat verdi. “Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde damı olan yer değildir” repliğiyle eğitim anlayışına insani bir boyut kazandıran Mahmut Hoca, nesiller boyunca izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi.

Sanat hayatına 1940’lı yıllarda Bakırköy Halkevi’nde başlayan Münir Özkul, geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi kabul edilen Dümbüllü’nün Kavuğu’nu 1968 yılında İsmail Dümbüllü’den devralarak tiyatrodaki ustalığını tescilledi. Sinemada ise Adile Naşit ile kurduğu unutulmaz ortaklık, “turşu suyu” kavgasından sıcak aile sahnelerine uzanan pek çok ikonik anla Yeşilçam tarihine damga vurdu.

Oyunculuğa bakışını bir röportajında dile getiren Özkul, sanat anlayışını şu sözlerle özetlemişti:

“Oyuncu dediğin nedir ki? Oynarken varızdır, yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır.”

ÖZKUL'UN ATATÜRK’LE OLAN ANISI

Münir Özkul’un hayatındaki en etkileyici ve az bilinen dönüm noktalarından biri ise henüz 12 yaşındayken Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşması oldu. Bu anı, tiyatronun duayen isimlerinden Muhsin Ertuğrul’un İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim adlı kitabında da yer aldı.

Yıl 1937…

12 yaşındaki Münir Özkul, Ankara’da sahnelenen bir tiyatro oyununda küçük bir rol alır. Oyun seyircileri arasında Mustafa Kemal Atatürk de vardır. Küçük yaşına rağmen sergilediği doğal ve etkileyici performans Atatürk’ün dikkatini çeker. Oyun sonrasında Muhsin Ertuğrul, Münir Özkul’u Atatürk’ün yanına götürerek tanıştırır. Atatürk, yetenekli çocuğun başını okşar, onu tebrik eder ve alnından öper. Ardından tarihe geçen şu sözleri söyler:

“Çocuk, sen çok büyük bir tiyatrocu olacaksın.”

Bu sözler, yıllar sonra Türk tiyatro ve sinema tarihine damga vuracak bir sanatçının adeta habercisi olur. Münir Özkul, aradan geçen onca yıla rağmen eserleri, karakterleri ve insanlara dokunan oyunculuğuyla yaşamaya devam ediyor.