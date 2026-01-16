Murad Ertaylan, Octopus Yayınları'na katıldı

Türk edebiyatında yıllara yayılan üretim disiplini ve farklı türlerde verdiği eserlerle dikkat çeken yazar Murad Ertaylan, Octopus Yayınları bünyesine katıldı. Öykü, novella ve roman türlerinde geniş bir külliyata sahip olan Ertaylan, edebiyat yolculuğunu artık Octopus Yayınları çatısı altında sürdürecek.

1973 yılında İstanbul’da doğan Murad Ertaylan, 2009 yılından bu yana Avustralya’da yaşamını ve edebiyat üretimini sürdürüyor. Yazarlık serüvenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertaylan, yazmanın kendisi için bir terapi olduğunu belirterek, yayıneviyle yollarının kesişmesini “güven ve nefes alma” duygusuyla tanımladı. Uzun süredir okuru olduğu editör Özlem Eke aracılığıyla Octopus Yayınları ile tanıştığını aktaran Ertaylan, gördüğü ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugüne kadar Uykudan Önce, Parmak İzlerim, Kim O?, Define Avı, Gardolaptaki Şemşiye gibi öykü kitaplarının yanı sıra Kedileri Daha Çok Seven Adam, Durduk Yere, Otistik Mühendis adlı novellaları ve Beş Kuşak ile Kayıp Zamanın Ustaları romanlarını kaleme alan yazar, edebiyatında bireyin iç dünyasını, göçmenlik deneyimini ve kuşaklar arası aktarımları merkeze alıyor.

Murad Ertaylan’ın Octopus Yayınları etiketiyle okurla buluşan yeni romanı Köprüler ve Duraklar, ocak ayında raflardaki yerini aldı. Roman, Avustralya’da yaşayan bir aile üzerinden göçmenlik, aidiyet ve kimlik meselelerini ele alıyor. Eser, farklı kültürlerin bir arada var oluşunu romantize etmeden, gündelik hayatın içinden sade bir anlatımla aktarıyor.

Teknoloji çağında büyüyen Sophia Drosopulos karakterini merkezine alan roman; dijital suçlar, inanç olgusunun modern dünyadaki yeri, kadın hakları ve hayvan hakları gibi toplumsal meseleleri de arka plana yerleştiriyor. Adelaide sokaklarından aile içi hatıralara uzanan anlatı, kalpler arasındaki köprüleri ve hayatın duraklarını odağına alıyor.

Köprüler ve Duraklar, Murad Ertaylan’ın önceki romanlarıyla tematik bağlar kurarken, bağımsız bir okuma deneyimi sunmasıyla da dikkat çekiyor.