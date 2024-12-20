Murat Yıldırım ve Eva Green başrolü paylaşacak

Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:19

Güncelleme: 20.12.2024 - 13:19

Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstlendiği “İki Ağaç” adlı filmin çekimleri başladı.

2025 yılında vizyona girmesi hedeflenen filmde, dünyaca tanınmış Fransız oyuncu Eva Green ile başarılı Türk oyuncu Murat Yıldırım başrolleri paylaşıyor. 15 gün önce Türkiye’de başlayan çekimler için Eva Green'in zaman zaman Türkiye’ye geldiği ve proje için heyecanlı olduğu öğrenildi.

Filmde yer alan bir diğer isim de oyuncu Zeynep Çamcı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Green ve Çamcı, filmde iki yakın arkadaşı canlandırarak izleyicilere etkileyici bir performans sunmayı vaat ediyor.

Psikolojik gerilim türündeki filmin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.