Musiki Muallim Mektebi 100 Yaşında

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:01

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:01

Musiki Muallim Mektebi'nin 100. Kuruluş Yıldönümü temalı panel ve dinleti her biri müzik eğitiminde görev almakta olan konuşmacılar: Prof. Dr. Cihat Aşkın, Prof. Çiğdem İyicil, Prof. Dr. Zafer Kurtaslan, Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir'in katılımıyla 19 Ekim'de Süreyya Operası'nda gerçekleşti.



Ardından bu "Musiki Muallim Mektepli Besteciler" başlıklı dinletide ise, piyanist İrem Yalçıner eşliğinde Dr. Mete Gökçe yönetimindeki Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç koristlerden oluşan 100 Ses Oda Korosu Osman Zeki Üngör, Veli Kanık'ın koro yapıtlarını dinleyicileri hayran bırakan güzellikte seslendirdiler.



Yazarımız müzikolog Ersin Antep'in slaytlar eşliğinde hazırlayıp sunduğu panelde 1 Kasım 1924'de kurulan, halka müzik eğitimini yaymak amacıyla müzik öğretmeni yetiştiren Cumhuriyet'in bu ilk eğitim kurumunun sistemi ve önemi hatırlatıldı. O dönemle karşılaştırılarak bugünkü müzik eğitimi irdelendi, eksikler, yapılması gerekenler ortaya kondu.

Yoğun konser programının yanı sıra onsekiz şehirde küçük arkadaşlar projesiyle gençleri yetiştiren, İTÜ Konservatuvarı önceki müdürlerinden keman sanatçısı Cihat Aşkın, Anadolu'ya gittiği konserlerde halkın büyük ilgisi gördüğünü ancak onlara Ankara gibi büyük şehirlerden eğitimcilerin, sanatçıların, orkestraların neredeyse hiç gitmediğini eleştirerek, oradaki yüksek potansiyelin keşfedilmeye, geliştirilmeye çok ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Bu konuda büyük lojistik problem var." eleştirisini getirdi. Konservatuvar eğitiminin küçük yaşta başlaması, kültür ile sanat eğitimin birlikte verilmesi gerektiğini aksi takdirde toplum bilincine sahip olmayan müzisyen yetiştirdiğiniz zaman süs bebeği gibi kalacaklarını, topluma birşey veremeyeceklerini vurgulayarak bütünlüklü ve toplumcu müzik eğitimi gerektiğini detaylarıyla açıkladı. Ankara'da 2017 yılında kurulan Türkiye'nin tek Müzik Eğitim Fakültesinin Rektör Yardımcısı Zafer Kurtaslan, okuldaki eğitim hakkında bilgi vererek, "Burada eksikliği ifade edilen okul öncesi, engellilere yönelik müzik öğretmenliği bölümlerini açmak istiyoruz ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın da böyle bir yapılanma yok." diyerek üniversite bakanlık işbirliğinin eksikliğini anlattı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Ali Özdemir de, müzik eğitiminin nicelik olarak artan ama nitelik olarak azalan durumuna istatistiklerle kadrolu müzik öğretmeni yetersizliğine dikkat çekerek, "Okul kitaplarında yanlışı geçtim dehşet bilgiler var. Çünkü uzmanlara yazdırılmamışlar." diyerek eğitimde başarı için araçların da önemini vurguladı. Halen kurucusu olduğu Maltepe Üniversiteleri Konservatuvarları Müdürlüğünü yürüten keman sanatçısı Çiğdem İyicil Musiki Muallim Mektebi'nden yetişen öğretmenlerin eğitime çok şey kattığını kendi yaşamından örnek vererek, "Eğer bu yola baş vurduysanız müziği severek yapın, çalışın ve sizin çaldığınız enstrüman dersinin kimin verdiğine bakın, iyi eğitimle başlayın" sözleriyle direkt salondaki gençlere seslendi.

