Musixen uygulamasıyla bağımsız sanatçılar hem para kazanıyor hem de dünyaya açılıyor

26 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Şüphesiz, canlı canlı konser izlemenin, o atmosferi solumanın, gece eve yorgun argın dönmenin tadı başka. Ancak artık her şey dijital, biz de elimizden telefonlarımızı düşürmüyoruz, yeri gelince diziyi, televizyonu, maçları oradan takip ediyoruz. Neden konser de izlemeyelim? Üstelik interaktif, hatta sanal şampanyalar patlatabilme, sanal tabaklar kırabilme ve istek şarkıda bulunabilme gibi eğlenceli tarafları da var.

Musixen, bu uygulamaların başında geliyor. Aslında projesi salgın öncesine dayanıyor. Yani karantinalar olmasaydı da hayatımıza girecek bir uygulamaydı. Ancak salgınla birlikte süreç de hız kazanmış oldu. Platform, Türkiye’nin önde gelen radyo ve müzik portalı MüzikOnAir ile yaptığı işbirliği sayesinde Musixen müzisyenlerinin dijital menajerliğini de üstleniyor. Sanatçılar Musixen’de canlı performans sergileyerek para kazanmanın yanı sıra müziklerini tüm dünyaya ulaştırma şansına erişiyor.

Mayıs 2020’den bu yana dijital olarak seyirciyle buluşan sanatçılar; biletleme, oyunlaştırılmış bağış ve kişiselleştirilmiş videolar gibi çeşitli yöntemlerle maddi kazanç elde ediyor. Müzisyenler, yaptıkları canlı yayınlarda gönderilen her bir “hediye elmas” başına gelir elde etme imkânı buluyor. Biletli yayınlarda ise sanatçılar elde edilen gelirin yüzde 80’ini kazanıyor. İlerleyen zamanlarda canlı yayınlara katılırken, arkadaşlarınızla birlikte kendinize ait odalarda buluşup birlikte konserleri izleme şansınız da olacak.

20 BİN PERFORMANS

Şu an 600 bin kullanıcısı olan Musixen’de 5 bin müzisyen bulunuyor. İlk günden bu yana 20 bin performans gerçekleştirilmiş ve performanslar 500 bin kişi tarafından izlenmiş. Her akşam 20.00 - 01.00 saatleri arasında 50 canlı performans arasından müzikseverler dilediğini izleyip beğenisini paylaşabiliyor. Yazının başında bahsettiğimiz Musixen ve MüzikOnAir arasındaki işbirliği sayesinde Musixen’e kayıtlı sanatçıların şarkı ve klipleri artık YouTube, YouTube Music, Spotify, fizy, Netd Müzik, Apple Music, Mood, Amazon Music, Deezer gibi dijital platformlarda da yayımlanarak çok daha fazla müziksevere ulaşabilecek. İşbirliğinin ilk projesinin Cenk Tevet’in “Son Şans” şarkısı ile hayata geçtiğini öğrendik. Dijital platformlarda yerini alan şarkıya klarneti ile Hüsnü Şenlendirici eşlik ederken video klip yönetmenliğini ise Talat Oflaz üstlenmiş.

Dijital konser deneyiminin en büyük avantajlarından biri dünyanın her yerinden istediğiniz bir konseri takip edebiliyor olmak. Musixen’e Azerbaycan ve Almanya’daki kullanıcılar büyük rağbet gösterirken Hollanda, Belçika, Fransa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden de izleyiciler canlı yayınlara katılıyor.

‘YENİ NESİL MENAJERLİK’

Pandemi ile birlikte özellikle eğlence sektöründeki sanatçıların birçok zorlukla baş başa kaldığını belirten Musixen Kurucusu Çağrı Bozay, “Musixen olarak müzik endüstrisinde çalışanların dinleyicilerine farklı platformlar üzerinden ulaşması için elimizden gelen desteği sağlıyoruz” diye konuştu. Dijital platformlardaki tanıtım çalışmaları konusunda da sanatçılara destek olacaklarını söyleyen Bozay, “Attığımız bu adım sayesinde Musixen platformundaki sanatçılarımız hem dünyaya açılma şansı bulacak hem de gelirlerini artıracak. Biz de Musixen olarak kendimizi artık yeni nesil dijital menajerlik platformu olarak adlandırabiliriz” dedi.

Musixen’de aynı zamanda mekân pazaryeri fonksiyonu ile de kullanıcılar mekânların bilgilerine ve programlarına ulaşabiliyor, buralardaki canlı yayınları izleyebiliyor. Uygulama; iOS, Android ve HarmonyOS için http://apps.musixen.com adresinden indirilebiliyor.