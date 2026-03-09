Mustafa Emre için anlamlı eser: 'Bir Sanat Yolculuğu'

Çukurova’nın yetiştirdiği en önemli edebiyat değerlerinden biri olan Şair-Yazar Mustafa Emre’nin hayatı, eserleri ve sanat mücadelesi kapsamlı bir kitapla ölümsüzleşti. Editörlüğünü Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Günay’ın yaptığı "Mustafa Emre ile Bir Sanat Yolculuğu" adlı eser, okurla buluştu. 366 sayfadan oluşan kitap; usta yazar hakkında kaleme alınan yazıları, şiirleri, özel fotoğrafları ve pek çok edebiyatçının Emre hakkındaki tanıklıklarını içeriyor.

İLHAN SELÇUK’TAN GELEN UNUTULMAZ TEBRİK

Kitabın yayımlanması vesilesiyle duygularını paylaşan gazeteci Mehmet Aka, Mustafa Emre ile 1985-1994 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi Güney İlleri Bürosu’nda süregelen mesai arkadaşlıklarını ve bir dönem hafızalara kazınan o anıyı anlattı. 1990’lı yıllarda usta karikatürist Turhan Selçuk’un Adana’daki sergisi üzerine Mustafa Emre’nin yazdığı haber, Cumhuriyet’in efsanevi başyazarı İlhan Selçuk’un dikkatini çekmişti.

Aka, o günü şu sözlerle aktarıyor:

"Telefonu açtığımda karşıdaki ses 'Ben İlhan Selçuk' dedi. Haberi kimin yazdığını sordu. 'Mustafa Emre' yanıtını verince; 'Haberi çok beğendim, arkadaşı kutladığımı söyle. Çok güzel bir kalemi var' diyerek takdirlerini iletti. Emre’nin yüzündeki o mutluluk ve mahcubiyet hala hafızamda."

EDEBİYATLA HARMANLANMIŞ BİR ÖMÜR

Mustafa Emre, sadece kendi eserleriyle değil; Akdeniz, Turunç ve Çıkrık gibi dergilerin yayınlanmasına öncülük ederek Çukurova’daki kültür-sanat ortamının gelişmesine de büyük katkılar sundu. Ferhat İşlek tarafından hazırlanan ve 6. Akdeniz Sanat Günleri’nde büyük beğeni toplayan belgeseliyle de yaşam öyküsü belgelenen Emre; Özlemin İkinci Sesi, Göçebe Bulut ve Gerçeğin Gölgesinde gibi pek çok önemli esere imza attı.

"DEĞERİ YILLAR SONRA ANLAŞILACAK"

Bugünlerde birden fazla hastalıkla mücadelesini sürdürürken dahi üretmeye devam eden Mustafa Emre için Mehmet Aka, bir sitemini de dile getiriyor: "Yazılarıyla ve iç zenginliğiyle her zaman keşfedilmeyi bekleyen sessiz bir insan oldu. Maalesef asıl değerinin çok uzun yıllar sonra anlaşılabileceğini düşünüyorum".