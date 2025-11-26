Mustafa Erol’dan Ankara’da Eşik II: Kapıların ve Eşiklerin İzinde

Sergi, 29 Kasım – 27 Aralık 2025 tarihleri arasında Platform A Sanat Galerisinde izlenebilecek. Açılış, 29 Kasım Cumartesi günü 17.00–20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sanatçı, canlandırma olarak da adlandırılan diorama tekniğine, gerçeğin birebir kopyasını üretmekten çok, ona ironik biçimde yeniden bakmanın bir yolu olarak yaklaşıyor. Erol, diorama için “Herhangi bir an ya da kesitin modellendirilmesi olan diorama, sanatsal bir uğraştır. İronik şekilde, fiziksel bağlamda gerçeğin simüle edilmesini niteleyebilir.” diyor ve bu yaklaşımı, serginin çıkış noktasını da belirliyor.





Eşik II’de, belirli bir mekâna ait olmayan, hayal ürünü kapılar ve pencereler üzerinden kurgulanmış dioramalar yer alıyor. Sanatçı, 1/10 ölçekli bu işlerinde ağırlıklı olarak geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyor. Eserlerindeki tüm kapıların aslında kendisini temsil ettiğini vurgulayan Erol, bu serginin temel duygusunu şu sözlerle özetliyor:

“Bir sabah kapıdan çıkıp, döndüğümde artık aynı kişi olmadığımı fark ettim. Hem korkutucu hem de olağanüstü! Bu yüzden büyülü gelir kapılar bana. Bir eşikten atlamak, bir kilidi açmak gibi büyümek denen şey.”





Sanatçı, etkilendiği kapı ve eşiklerden yola çıkarak oluşturduğu diorama eserlerinde, kendi iç dünyasının izlerini de görünür kılıyor. Seyirciyi, gündelik hayatın sıradan görünen geçiş noktalarına –kapılara, aralıklara, eşiklere– yeniden bakmaya çağıran sergi, kişisel dönüşüm ile mekânsal deneyim arasındaki ilişkiyi ince bir dille ortaya koyuyor.

Toplam 51 eserden oluşan sergi, 27 Aralık 2025 tarihine kadar Platform A Sanat Galerisinde görülebilecek. Galeri, Pazar ve Pazartesi günleri hariç, 11.00–19.00 saatleri arasında ziyarete açık.