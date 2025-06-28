Mustafa Orkun Müftüoğlu’ndan Zamanın İzinde Bir Sergi: “Elma Dalı” Son Günlerinde





Sanatçının naturalizmden özel realizme uzanan sanatsal dili, sergide “Elma Dalı” adlı çalışmayla görünürlük kazanıyor. Sergiye ismini veren bu eser, yalnızca bir doğa betimi değil; zaman, algı ve anlam üzerine kurulmuş düşünsel bir hareket noktasını temsil ediyor. Elma, yaprak ve dal imgeleri; doğadaki dönüşümle sınırlı kalmadan bireysel zaman algısının da izlerini taşıyor.





Zamana Dair Çok Katmanlı Bir Yaklaşım





Müftüoğlu’nun doğaya bakışında, klasik natüralist tavrın ötesine geçerek zamansallık, parçalanma ve çoklu anlam gibi kavramlar üzerinden kurulan felsefi bir altyapı dikkat çekiyor. Yapraklar yalnızca botanik nesneler olarak değil; yaşam, hafıza ve düşünce taşıyıcıları olarak karşımıza çıkıyor. “Geçmiş-şimdi-gelecek” üçgeni, sergi boyunca farklı formlarda temsil ediliyor.





“Parçalanma Serisi”: Kozmosun Yeniden İnşası





Serginin ana omurgasını oluşturan “Parçalanma Serisi”, bir bütünün bilinçli şekilde bozularak yeniden anlamlandırılmasını konu alıyor. Her bir form, kendi başına anlam kazanırken, aynı zamanda kolektif bir kozmosun yeniden kurulmasına katkı sunuyor. Bu formlar sabit değil; algılayana göre sürekli değişen, dönüşen bir gerçekliğe işaret ediyor.





Sanatçının zamana yaklaşımı, Einstein’ın görelilik kuramından esinle sabit zaman anlayışını sorguluyor. Fiziksel zaman ve mekândan bağımsız olarak işlerlik kazanan bir “göreli zaman” katmanı, serginin felsefi derinliğini oluşturuyor.





Form: Estetikten Anlama Uzanan Yolculuk





Mustafa Orkun Müftüoğlu’na göre form, yalnızca estetik bir dışavurum değil; zaman, içerik ve bireysel izleklerin toplamı. Bu nedenle her eser, hem bir sanat nesnesi hem de bir düşünsel organizma olarak izleyiciyle ilişki kuruyor. “Elma Dalı”, bu yönüyle doğayı, insanı ve zamanı yeniden yorumlamaya çağıran bir anlam deneyimi sunuyor.





Sanatçının Özgeçmişi





1973 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Müftüoğlu, 1995’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Bugüne kadar beş kişisel sergi açan sanatçı, ulusal düzeyde on iki sanat ödülünün sahibi. Müftüoğlu, halen MSGSÜ Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.





Kişisel Sergiler:

• 2015 – MSGSÜ Tophane-i Amire KSM, İstanbul

• 2013 – İzmir Mask Müzesi, İzmir

• 2010 – Enka Dr. Clinton Vickers Sanat Galerisi, İstanbul

• 2009 – Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul

• 2007 – Kanat Beyazıt Sanat Galerisi, İstanbul