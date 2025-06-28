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Mustafa Orkun Müftüoğlu’ndan Zamanın İzinde Bir Sergi: “Elma Dalı” Son Günlerinde

Mustafa Orkun Müftüoğlu’ndan Zamanın İzinde Bir Sergi: “Elma Dalı” Son Günlerinde

28.06.2025 16:09:00
Güncellenme:
Güven Baykan
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Mustafa Orkun Müftüoğlu’ndan Zamanın İzinde Bir Sergi: “Elma Dalı” Son Günlerinde

Istanbul Concept Gallery, sanatçı Mustafa Orkun Müftüoğlu’nun doğa, zaman ve varoluş kavramlarını merkezine alan Elma Dalı adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 29 Mayıs’ta açılan sergi, 5 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.


Sanatçının naturalizmden özel realizme uzanan sanatsal dili, sergide “Elma Dalı” adlı çalışmayla görünürlük kazanıyor. Sergiye ismini veren bu eser, yalnızca bir doğa betimi değil; zaman, algı ve anlam üzerine kurulmuş düşünsel bir hareket noktasını temsil ediyor. Elma, yaprak ve dal imgeleri; doğadaki dönüşümle sınırlı kalmadan bireysel zaman algısının da izlerini taşıyor.


Zamana Dair Çok Katmanlı Bir Yaklaşım


Müftüoğlu’nun doğaya bakışında, klasik natüralist tavrın ötesine geçerek zamansallık, parçalanma ve çoklu anlam gibi kavramlar üzerinden kurulan felsefi bir altyapı dikkat çekiyor. Yapraklar yalnızca botanik nesneler olarak değil; yaşam, hafıza ve düşünce taşıyıcıları olarak karşımıza çıkıyor. “Geçmiş-şimdi-gelecek” üçgeni, sergi boyunca farklı formlarda temsil ediliyor.


“Parçalanma Serisi”: Kozmosun Yeniden İnşası


Serginin ana omurgasını oluşturan “Parçalanma Serisi”, bir bütünün bilinçli şekilde bozularak yeniden anlamlandırılmasını konu alıyor. Her bir form, kendi başına anlam kazanırken, aynı zamanda kolektif bir kozmosun yeniden kurulmasına katkı sunuyor. Bu formlar sabit değil; algılayana göre sürekli değişen, dönüşen bir gerçekliğe işaret ediyor.


Sanatçının zamana yaklaşımı, Einstein’ın görelilik kuramından esinle sabit zaman anlayışını sorguluyor. Fiziksel zaman ve mekândan bağımsız olarak işlerlik kazanan bir “göreli zaman” katmanı, serginin felsefi derinliğini oluşturuyor.


Form: Estetikten Anlama Uzanan Yolculuk


Mustafa Orkun Müftüoğlu’na göre form, yalnızca estetik bir dışavurum değil; zaman, içerik ve bireysel izleklerin toplamı. Bu nedenle her eser, hem bir sanat nesnesi hem de bir düşünsel organizma olarak izleyiciyle ilişki kuruyor. “Elma Dalı”, bu yönüyle doğayı, insanı ve zamanı yeniden yorumlamaya çağıran bir anlam deneyimi sunuyor.


Sanatçının Özgeçmişi


1973 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Müftüoğlu, 1995’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Bugüne kadar beş kişisel sergi açan sanatçı, ulusal düzeyde on iki sanat ödülünün sahibi. Müftüoğlu, halen MSGSÜ Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.


Kişisel Sergiler:

2015 – MSGSÜ Tophane-i Amire KSM, İstanbul

2013 – İzmir Mask Müzesi, İzmir

2010 – Enka Dr. Clinton Vickers Sanat Galerisi, İstanbul

2009 – Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul

2007 – Kanat Beyazıt Sanat Galerisi, İstanbul

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