Mustafa Uslu 'Ayla' filmi için 100 bin lira ödeyecek

05 Ocak 2023 Perşembe, 19:05

2017 yılında vizyona giren ve aynı yıl Türkiye'nin Oscar adayı olan Ayla filmi, aynı zamanda bir tartışmayı da beraberinde getirmişti. Filmin proje sahibi ve senaryo yazarı Yiğit Güralp, Müslüm, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve son olarak bir başka tartışmanın odağındaki Garip Bülbül Neşet Ertaş filmlerinin de yapımcısı olan Mustafa Uslu’ya 'tüm başarıyı kendisine mâl ettiği ve Ayla filminin künyesinde ismine yer vermediği' iddiasıyla dava açmıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, dava bugün sona erdi ve Uslu'nun Güralp'e tazminat ödemesine karar verildi.

SENARİSTİN İSMİ YOK

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Güney Kore’de “Koreli Kızım Ayla” belgeselini izledikten sonra “Ayla” isimli bir film çekmek isteyen Güralp, 5 yıl yoğun bir çalışma yaptı.

Bir tanıdıkları, Güralp’in hazırladığı kısa filmi izinsiz şekilde Mustafa Uslu’ya izletti. Uslu, Güralp’i arayarak projeye yapımcı sıfatıyla talip olduğunu söyledi. Taraflar arasında sözleşme imzalandığını belirten Güralp’in avukatları “Çıkan haberlerde, afişlerde ve filmin internet sitesinde müvekkilin ismine yer verilmemiştir” dedi.

Mahkeme, Uslu’nun 75 bin lira ek telif bedeli ile 25 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

‘İYİ BİR HABERİM VAR DEMİŞTİM…’

Konu ile ilgili haberi sosyal medya hesabından paylaşan Yiğit Güralp, “Size iyi bir haberim var demiştim. 5 yıl önce Ayla ile ilgili açtığım davada mahkeme lehime karar verdi. Daha önce bana 2 dava açılmış ve onları da kazanmıştım. Karşı taraf doğal olarak temyiz hakkını kullanıyor. Tüm bu süreçte hukuka duyduğumuz güven ve saygıyı sürdürüyoruz.



Sektördeki tüm meslektaşlarıma sabırla haklarını aramayı sürdürmelerini öneriyorum. Mahkemenin yapılanları suç olarak görmüş olması tüm tazminat bedellerinden daha değerli. Hukuka baş vurmanın amacı da budur.” ifadelerini kullandı.



