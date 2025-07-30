MÜYORBİR 25. yılını ‘rüya gibi’ konserle kutlayacak

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), bu yıl 25. kuruluş yıldönümlerini dev bir konserle kutlayacak. İstanbul Festivali kapsamında 12 Ağustos akşamı düzenlenecek konserin başlığı “Rüya Gibi Bir Gece” olarak belirlendi.

MÜYORBİR’in düzenleyeceği konserde yer alacak sanatçıların isimleri, neden böyle bir başlığın atıldığını açıklar nitelikte, o isimler şöyle: Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru. Her müzik zevkine hitap edebilecek, belki de daha önce dinlemediğiniz isimleri sevdirebilecek bu kadro, üstelik de anlamlı bir nedenle bir araya gelmiş. Sanatçılar konserden ücret almayacak, üstelik örneğin Hande Yener dansçılarıyla ve geniş ekibiyle sahneye çıkacak. Anlamlı gecenin bilet geliri ise MÜYORBİR tarafından üye sanatçıların haklarını iyileştirmek adına kullanılacak.

‘TELİF HAKLARINDA YANLARINDAYIZ’

“Rüya Gibi Bir Gece”ye ilişkin detayları paylaşmak üzere MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen ve yönetim kurulu üyeleri ile Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO’su Özlem Adıgüzel, Festival Park Yenikapı’da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan başkan Burhan Şeşen, “25 senedir yorumcu sanatçılarımızın telif mücadelesinde onların yanındayız, onların destekçisiyiz. Bu konserin gelirini MÜYORBİR üyelerinin yararına kullanacağız. Çok mutluyum çünkü Türkiye’de telif haklarının ne yazık ki Avrupa’daki gibi 150-200 senelik bir geçmişi yok, henüz emekleme çağındayız. Buradan yürüme çağına ve sonra koşma çağına ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi’ne de teşekkür ediyorum. Kendileri İstanbul Festivali’nde bize hiçbir ücret talep etmeden sahnelerini açtılar. Sanatseverlerin 12 Ağustos’taki bu eşsiz, rüya gibi geceyi kaçırmamasını isterim. Çünkü ülkenin bu kadar değerli ismini bir araya getirmek çok da kolay değil” dedi.

‘BİRLİK OLMALIYIZ’

Burhan Şeşen’in ardından söz alan Nükhet Duru ise “Her birimizin bunu özveri, sevinç ve de gururla kabul ettiğini söylemek isterim. Birbirimizi aradık. Tek bir cümleyle ‘Tabii ki oradayım’ dedik. Bu yüzden de çok mutluluk duydum. Neden derseniz insan gerçekten omuz omuza birlikte el ele yürüdüğünde bir yol alabilir. Bu telif hakları olur, farklı sosyal haklar olur. Bunları yapabilmek ve kendimiz için geri alabilmek ancak birlik olursak, ancak aynı fikri paylaşırsak pekleşebilir” dedi. Gazeteci ve prodüktör Ali Rıza Türker, 25 yıl önce kurucu genel sekreter olarak başladığı MÜYORBİR yolculuğunda, az sayıda insanla engelleri aşarak buralara geldiklerini, bu nedenle büyük bir mutluluğu paylaştıklarını aktardı. Türker, MÜYORBİR adına Özlem Adıgüzel’e bir Âşık Veysel plağı armağan etti.

‘ERİŞİLEBİLİR FİYATLAR’

Focus İstanbul CEO’su Adıgüzel de konuşmasında Rüya Gibi Bir Gece’nin İstanbul Festivali’nin başlangıç ruhuyla tam olarak örtüştüğünden kendileri için özel bir önem taşıdığını belirtti. Adıgüzel, İstanbul Festivali’nde böylesi bir yıldızlar geçidini erişilebilir fiyatlarla izlenebilir kıldıklarından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.