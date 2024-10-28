Müze Eğitimcileri Ankara’da Bir Araya Geliyor: Türkiye’de Müze Eğitimi Paneli

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:09

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:10

Müze eğitimi alanındaki uzmanlar, müze profesyonelleri ve ilgili disiplinlerden akademisyenler, Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan önderliğinde 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde Goethe-Institut Ankara’da “Türkiye’de Müze Eğitimi” başlıklı bir panelde bir araya geliyor. Etkinlikte Türkiye’de müze eğitiminin mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve geleceğe yönelik stratejiler tartışılacak.

Müze eğitiminde uzun yıllardır çeşitli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Fersun Paykoç da davetli konuşmacılar arasında yer alıyor. Panelde devlet ve özel müzelerden müze profesyonelleri, müze eğitmenleri ve farklı alanlardan uzmanlar buluşacak. Etkinlik kapsamında “Ben Müzesi” sergisi ve müze eğitimciliği için yeni fikirlerin geliştirileceği bir Ortak Akıl Çalıştayı da düzenlenecek.

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, müze eğitiminin ziyaretçilerle müzeler arasında bir köprü oluşturduğunu ve müzelerin öğrenme ortamı olarak kullanımını teşvik eden bir disiplin olduğunu belirtti. İlhan, “Müze eğitimi hem duyusal hem de entelektüel bir deneyim sunarak, gelenek ve yeniliği birleştirir. Türkiye’de müzelerin eğitimdeki rolünü yeniden düşünmek, bu alandaki sorunları ele almak ve müze eğitimcisinin kimliğini yeniden tanımlamak istiyoruz,” dedi.

ICOM’un müzeleri sadece koruma ve sergileme değil, aynı zamanda eğitim ve araştırma merkezleri olarak tanımladığına dikkat çeken İlhan, müze eğitimciliğinin Türkiye’de profesyonel bir kimliğe sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Ankara’nın bu çabaların merkezi olarak stratejik bir kolaylaştırıcı rol üstlenebileceğini belirten İlhan, çevrim içi toplantılarla başlatılan çalışmanın Goethe-Institut Ankara’daki bu etkinlikle geniş katılımla devam edeceğini ifade etti.