Müze Gazhane’de anlamlı sergi: ‘Fark Yok, Sevgi Var’

26 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

Özel gereksinim gerektiren otizmli bireylerin sanat, medya ve iş dünyasından Haluk Levent, Ahmet Güneştekin, Fox TV sunucusu Merve Yıldırım gibi isimleri çektikleri fotoğraflar bugün de görülebilecek. Gençler bu proje için iki ay boyunca fotoğraf eğitimi almışlar.

Proje yönetmeni Ahmet Yılmaz amaçlarını, “Özel çocukların gizli yeteneklerinin eğitimle her geçen gün ortaya çıktığını, içinde gizledikleri başarıları ortaya çıkartan özel çocuklara bu proje ile fayda sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak” olarak açıklıyor. Todev Vakfı Başkanı Arzu Gökçe ise “Vakfımız Türkiye'nin ilk kurulmuş otizm vakfı... Bizlerin duyguları yoğun, hayatlarımız zor ve evlatlarımız için yeni bir bakım modeline ihtiyacımız var. Projemiz hazır hayata geçirmek için binamızı yapacağımız yer arayışlarımız devam ediyor” diye konuştu.

Sergide çektiği fotoğrafla yer alan isimlerden Mesut Uygun duygularını gazetemize anlattı. 19 yaşındaki Mesut, bu yıl üniversiteye hazırlanıyor. “Arada resimler çiziyorum. Animasyon okumak istiyorum” diyen Mesut’un mizah anlayışı ve çalışmalarının yer aldığı, babası Dr. Arif Sami Uygun’la birlikte kaleme aldığı bir de kitapçığı bulunuyor. Kitapçıkta Mesut’un çizdiği resimler, karikatürler ve fotoğrafları yer alıyor.