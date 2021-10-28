Müze Gazhane'de hangi etkinlikler var? Müze Gazhane nerede?
Türkiye’nin en önemli endüstriyel kültür miraslarından biri olan Kadıköy’deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 9 temmuzdaki açılışının ardından Müze Gazhane adıyla sanatseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.
İstanbul'un kültür sanat yaşamına kazandırılan tesiste; iklim ve karikatür müzesi, çocuk bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler, oyun ve etkinlik alanı ile diğer sosyal alanların yanı sıra iklim krizi temalı kalıcı sergi, atölye binası, restoran ve kafe gibi yapılar bulunuyor.
Haftanın her günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlayan Müze Gazhane'deki Karikatür ve Mizah Müzesi, İklim Müzesi, Bilim Merkezi ve Galeri Gazhane hafta içi pazartesi hariç 09.00 - 18.00, hafta sonu ise; 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerle buluşuyor. Gazhane içerisinde bulunan İstanbul Kitapçısı'nı 11.00 - 22.00 saatleri arasında, İBB Afife Batur Kütüphanesi'ni ise; 7 gün 24 saat ziyaret edebilirsiniz.
Ekim ayında sergi alanları ve tiyatroların açılmasıyla birlikte sezona hızlı bir giriş yapan Müze Gazhane, Ekim ayındaki yoğun etkinlik programının ardından son haftayı da birçok konser, sergi ve tiyatro oyunu ile kapatıyor.
Müze Gazhane'nin etkinlik programı ise söyle;
28 Ekim
ŞEHİR TİYATROLARI - SEN İSTANBULDAN DAHA GÜZELSİN
Büyük Sahne - 20:30
Biletli
ŞEHİR TİYATROLARI - KİMSE ÖYLE ŞEYLERİ KONUŞMUYOR ARTIK
Küçük Sahne - 20:30
Biletli
SİNEMA VE ŞEHİR HAFIZASI SERİSİ - “FİLMLERDEKİ PARİS” - DİLİLİ PARİS'TE
Q Deck - 20:00
KADININ GÖZÜNDEN - FOTOĞRAF EĞİTİMİ - RENA EFFENDİ (TÜM GÜN)
T Binası Atölye - 10:00
29 Ekim
KADININ GÖZÜNDEN - FOTOĞRAF EĞİTİMİ - RENA EFFENDİ (TÜM GÜN)
T Binası Atölye - 10:00
ŞEHİR TİYATROLARI - SEN İSTANBULDAN DAHA GÜZELSİN
Büyük Sahne - 20:30
Biletli
ŞEHİR TİYATROLARI - KİMSE ÖYLE ŞEYLERİ KONUŞMUYOR ARTIK
Küçük Sahne - 20:30
Biletli
30 Ekim
YETİŞKİNLER İÇİN ÖRGÜ ATÖLYESİ - BAŞLANGIÇ SEVİYE
T Binası Atölye - 12:00
ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİK ATÖLYESİ
T Binası Atölye - 14:00
ÇOCUKLAR İÇİN JONGLÖRLÜK ATÖLYESİ
Q Deck - 15:00
ŞEHİR TİYATROLARI - SEN İSTANBULDAN DAHA GÜZELSİN
Büyük Sahne - 15:00
Biletli
İKSV TİYATRO FESTİVALİ - WATERFLOOR
Meydan - 20:00
ŞEHİR TİYATROLARI - SEN İSTANBULDAN DAHA GÜZELSİN
Büyük Sahne - 20:30
Biletli
ŞEHİR TİYATROLARI - KİMSE ÖYLE ŞEYLERİ KONUŞMUYOR ARTIK
Küçük Sahne - 20:30
Biletli
KADININ GÖZÜNDEN - FOTOĞRAF EĞİTİMİ - RENA EFFENDİ (TÜM GÜN)
T Binası Atölye - 10:00
31 Ekim
KADININ GÖZÜNDEN - FOTOĞRAF EĞİTİMİ - RENA EFFENDİ (TÜM GÜN)
T Binası Atölye - 10:00
AUDIO CHOREOGRAPHY: GAZHANE
P Binası Ofis - 12:00
YETİŞKİNLER İÇİN SULUBOYA ATÖLYESİ
T Binası Atölye - 12:00
ÇOCUKLAR İÇİN MASAL ATÖLYESİ (ANLATICI & MÜZİSYEN)
T Binası Atölye - 14:00
ÇOCUKLAR İÇİN JONGLÖRLÜK ATÖLYESİ
Q Deck - 15:00
İKSV TİYATRO FESTİVALİ - WATERFLOOR
Meydan - 20:00
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