Müzede Sahne’de bugün

Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 03:00

Bu yıl yedinci kez düzenlenen programın açılışı eğitmen ve yazar Nazlı Çevik Azazi’nin Agnes Denes’in Yaşayan Piramit’i üzerine kurguladığı, Faysal Macit ve Serdar Avcıoğlu’nun müzikleriyle eşlik ettiği Yaşayan Anlatılar dinletisiyle yapıldı. Ardından Tiyatro Hemhal’in oyunu N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali sahnelendi.

Müzede Sahne’de 19 Ağustos Cumartesi gündüz programında çocukların sanat ve kültür haklarından yola çıkan bir sosyal girişim olan Atta’nın sahneleyeceği BullyBully ile Tiyatro BeReZe’nin çağdaş oyunlardan uyarladıkları Olsa Olmalı Olabilir başlıklı oyunu; akşam programında ise usta oyuncu Genco Erkal’ın başrolde olduğu, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konan İmparator oyunu sahnelenecek.