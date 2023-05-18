Müzeler bu hafta ücretsiz

Yayınlanma: 18.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.05.2023 - 03:00

Dünya genelinde kutlanan Müzeler Haftası bugün başlıyor. Uluslararası Müzeler Haftası 18 Mayıs - 24 Mayıs günleri arasında devam etmekte olan sergilerin yanı sıra çeşitli atölye ve sunumlarla müzelerimizde kutlanacak.

PERA MÜZESİ

Pera Film ve Pera Öğrenme Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Pera Film, EYE Film Müzesi’nden özel bir seçkiyi gösterime sunarken, Pera Öğrenme çocuklar için müze temalı atölyeler hazırladı. Sanatseverler, Müzeler Haftası’nın başlangıç günü olan 18 Mayıs’ta Pera Müzesi’ni ücretsiz gezebilecek. Pera Film, küratörlüğünü Elif Rongen-Kaynakçi’nin üstlendiği Sinematografik Hazlar: Eye Film Müzesi’nden Bir Seçki başlıklı program, izleyiciyi sinemanın 128 yıllık tarihine bir yolculuğa çıkarıyor. Avrupa’nın önde gelen film müzelerinden EYE Film Müzesi işbirliğiyle yapılan program, 4 Haziran’a kadar Pera Müzesi Oditoryumu’nda devam edecek. Pera Öğrenme, Müzeler Haftası’nda çocuklara Pera Müzesi’nde 20 Mayıs’ta saat 10.30’da Hayaller Müzesi adlı bir atölyeye katılacak.

ODUNPAZARI MODERN MÜZE

OMM’da Çevrimiçi Seminerler Odunpazarı Modern Müze – OMM Müzeler Haftası’nda 20-21 Mayıs günleri müzecilik üzerine bir dizi çevrimiçi seminer düzenleyecek. 20 Mayıs Cumartesi günü, Doç. Dr. Nurdan Küçükhasköylü, “Tarihsel Süreç İçinde Değişen Sanat Müzeleri” başlığı altında, sanat müzelerinin varoluş ve gelişim süreçlerini irdelerken müzelerin kent kimliğinin oluşumundaki rollerine değinecek. Ardından müzeolog Zeynep Toy Büke ise “Müzeler, Bienaller, Trienaller” seminerinde, müzecilik ve sanat etkinlikleri arasındaki ilişkiyi Türkiye’deki trienal ve bienaller üzerinden değerlendirecek.

ERİMTAN MÜZESİ

21 Mayıs Pazar günü ise Erimtan Müzesi direktörü Nazan Gezer, “Müzecilik Bağlamında Erimtan Müzesi Örneği” seminerinde, Erimtan Müzesi’ni anlatacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek oturumlara [email protected] adresine e-posta gönderilerek kayıt yaptırılabilir.