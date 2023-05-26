Müziğin 100 yıllık çınarı İlham Gencer uğurlanıyor

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:30

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer’in oğlu Bora Gencer, evde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden babasının cenazesinin bugün İstanbul’da toprağa verileceğini söyledi. Büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Gencer “Sağlam bir insandı. Hem karakter olarak hem beden olarak kafa olarak da sağlamdı. Ama bugün maalesef beklemiyorduk ani oldu” dedi.

Babasının fenalaştığını ve evde kalp masajı yaptığını daha sonra da ambulansla hastaneye götürüldüğünü ifade eden Gencer, “Evde kalp masajı yaptım, hastanede de uğraştılar ama maalesef babamı kaybettik” diye konuştu.

‘BÜYÜK BİR MİLLİYETÇİYDİ’

Babasını cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa vereceklerini anlatan Gencer, şunları söyledi:

“Çok sevenleri vardı. Allah böyle bir şeyi herkese nasip etmez. Şu ana kadar telefonum durmadı herkesi de cevaplayamadım. Türkiye’de çok büyük bir Atatürkçü, milliyetçi ve inanılamaz karakteri sağlam bir insandı. En büyük arzusu her zaman Türkiye’nin iyi olmasıydı. Herkese örnek olsun, bazılarına da ders olsun. Yaşarken insanların kıymetini ne kadar biliyoruz onu iyi hesap etmemiz lazım. Babam için yıllardır uğraştım. O yüzden değerlerimize çok iyi sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum.”

Türkiye’de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022’de Bodrum’da Ajda Pekkan’ın da katıldığı özel bir etkinlikle 100. yaşını kutlamıştı. Pekkan, Gencer’in vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Canım ustam, çok değerli hocam, ilk sahnemin duayeni... Sevgili İlham Gencer, ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu”