Müziğin zorlu yılı
Türkiye, 2023’te yaşam tarzını hedef alan yasakları ve cinayetleri konuştu.
Türkiye’de müzik sektörü açısından 2023 yılı da zorlu geçti. Özellikle Anadolu’da düzenlenen müzik festivallerine geçen yıllarda başlayan gerici baskısı devam ederken, bazı şehirlerin valilikleri belli bir yaşam tarzını hedef alan ideolojik yasaklarını sürdürdü. Öte yandan yaşanan olumsuzluklar karşısında iptal edilen ilk etkinliklerin yine konserler olması müzisyenlerin tepkisini çekti. Son yıllarda artan enflasyon nedeniyle konser biletlerinin fiyatlarının git gide yükselmesi ise alarm verici boyutlara ulaştı. Artık bir konser için binlerce lira konuşulur hale geldi.
Pandemi süreci bahane edilerek tüm Türkiye’de uygulanmaya başlayan ve 1.00’den sonra mekânlarda müzik çalınmasını engelleyen yasak ise gelen yoğun tepkilerin ardından bu yıl kaldırıldı.
İDEOLOJİK YASAKLAR
- Bursa’da düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali,
geçen yıllarda da “alkol ve kamp yapılması”
gerekçesiyle iptal edilmek istenmişti. Bu yıl eylül
ayında düzenlenmesi planlanan festivale yine
Nilüfer Kaymakamlığı tarafından içki ve kamp
yasağı getirildi. Nilüfer Belediye Başkanı
Turgay Erdem, yaşam tarzına müdahale
edildiğini söyleyerek bu yasakları protesto
etmek amacıyla festivali iptal ettiklerini
açıkladı.
- Bu yıl ağustosta Sinop’ta 4. kez düzenlenmesi planlanan Kuzey Fest, valilik tarafından iptal edildi. Kararında hiçbir gerekçe göstermeyen Sinop Valiliği, “Kuzey Fest etkinliğinin yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir” açıklaması yaptı.
- Eskişehir’de ekim ayında Octoberfest,
Eskişehir Valiliği tarafından yasaklandı.
MELEK MOSSO KONSERİ İSTİFA ETTİRDİ
- Adana’da ekim ayında düzenlenen Çukurova Rock Festivali, başlamasına birkaç saat kala Adana Valiliği tarafından iptal edildi. Valilik gerekçeli kararında etkinliğin yapılacağı yerde alkol satışı yapan mekânların olmasını gösterdi ve “içki içilince suç işlendiğini” belirterek belli bir yaşam tarzını hedef aldı. Ardından mahkeme yasağı kaldırıldı ve festival yapılabildi.
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde mayıs ayında düzenlenmesi planlanan Bahar Şenlikleri ise rektörlük tarafından iptal edildi. Öğrenciler kararı protesto etti.
- Gericiler, AKP’li belediyelerde sahneye çıkacak
sanatçıların konserlerini de iptal ettirdi. Hatta
Tekirdağ’ın AKP’li Süleymanpaşa Belediye Başkanı
Cüneyt Yüksel, haziran ayında Melek Mosso’yu
sahneye çıkardığı için yine AKP’lilerin tepkileri
sonucu istifa etti. AKP’li Denizli Belediyesi,
haziranda Mabel Matiz ve Melike Şahin konserlerini
yasakladı. Şarkıcı Gökçe’nin AKP’li belediyeler
Sandıklı ve Hayrabolu ilçelerinde vereceği
konserler iptal edildi. Balıkesir’deki ücretsiz Hande
Yener konseri gericilerin baskısı sonucu belediye
tarafından yasaklandı. Bursa BŞB ise Melike Şahin
ve Hüseyin Turan konserlerini iptal etti.
İSTEK ŞARKI CİNAYETLERİ
Türkiye geçen yıl Ankara’da bir mekânda
istediği şarkı çalınmadığı için öldürülen
Onur Şener (45) cinayetiyle sarsılmıştı.
Cinayetin davası bu yıl temmuz ayında
sonuçlanırken cinayeti işleyen iki
kişiye 25’er yıl hapis cezası verildi. Bu
cinayetin yankıları sürerken mayıs ayında
İstanbul Kadıköy’de bir sokak müzisyeni
yine istenen şarkı çalınmadığı gerekçesiyle
cinayete kurban gitti.
ÖLÜMLERLE
SARSILDIK
- MFÖ grubunun üyesi, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz’da 70 yaşında hayatını kaybetti.
- Anadolu Rock Müziği’nin efsanelerinden Erkin Koray, 7 Ağustos’ta 82 yaşında yaşamını yitirdi.
- Ses sanatçısı Nuri Sesigüzel, 20 Mayıs’ta 86 yaşında hayata veda etti.
- Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden,
caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, 24
Mayıs’ta öldüğünde 98 yaşındaydı.
LİSTELERDE EN ÇOK DİNLENENLER
Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, dünya ve Türkiye’de en çok dinlenen müziklerin listesini yayımladı. Buna göre Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcılar:
Semicenk, UZI, Sezen Aksu, Motive, Lvbel C5, BLOK3, cakal, Mabel Matiz, Emir Can İğrek, Ezhel. En çok dinlenen şarkılar ise şöyle: Aşkın Olayım - Simge, Yana Yana - Semicenk & Reynmen, NKBİ X Yapamam - Lvbel C5 & Güneş, Affetmem - BLOK3, Pişman Değilim - Semicenk & Doğu Swag, Sevecek Sandım - Semicenk, Canın Sağ Olsun - Semicenk & Rast, Antidepresan - Mert Demir & Mabel Matiz, Vur - BLOK3, 24/7 - Alizade, BEGE.
Dünyada en çok dinlenen
şarkıcılar: Taylor Swift, Bad
Bunny, The Weeknd, Drake,
Peso Pluma, Feid, Travis
Scott, SZA, Karol G, Lana Del
Rey. Öte yandan Time dergisi
Taylor Swift’i yılın kişisi seçti.
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