Müziğin zorlu yılı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

Türkiye’de müzik sektörü açısından 2023 yılı da zorlu geçti. Özellikle Anadolu’da düzenlenen müzik festivallerine geçen yıllarda başlayan gerici baskısı devam ederken, bazı şehirlerin valilikleri belli bir yaşam tarzını hedef alan ideolojik yasaklarını sürdürdü. Öte yandan yaşanan olumsuzluklar karşısında iptal edilen ilk etkinliklerin yine konserler olması müzisyenlerin tepkisini çekti. Son yıllarda artan enflasyon nedeniyle konser biletlerinin fiyatlarının git gide yükselmesi ise alarm verici boyutlara ulaştı. Artık bir konser için binlerce lira konuşulur hale geldi.

Pandemi süreci bahane edilerek tüm Türkiye’de uygulanmaya başlayan ve 1.00’den sonra mekânlarda müzik çalınmasını engelleyen yasak ise gelen yoğun tepkilerin ardından bu yıl kaldırıldı.

İDEOLOJİK YASAKLAR



Bursa’da düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali, geçen yıllarda da “alkol ve kamp yapılması” gerekçesiyle iptal edilmek istenmişti. Bu yıl eylül ayında düzenlenmesi planlanan festivale yine Nilüfer Kaymakamlığı tarafından içki ve kamp yasağı getirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yaşam tarzına müdahale edildiğini söyleyerek bu yasakları protesto etmek amacıyla festivali iptal ettiklerini açıkladı.



Bu yıl ağustosta Sinop’ta 4. kez düzenlenmesi planlanan Kuzey Fest, valilik tarafından iptal edildi. Kararında hiçbir gerekçe göstermeyen Sinop Valiliği, “Kuzey Fest etkinliğinin yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir” açıklaması yaptı.

Eskişehir’de ekim ayında Octoberfest, Eskişehir Valiliği tarafından yasaklandı.



MELEK MOSSO KONSERİ İSTİFA ETTİRDİ

Adana’da ekim ayında düzenlenen Çukurova Rock Festivali, başlamasına birkaç saat kala Adana Valiliği tarafından iptal edildi. Valilik gerekçeli kararında etkinliğin yapılacağı yerde alkol satışı yapan mekânların olmasını gösterdi ve “içki içilince suç işlendiğini” belirterek belli bir yaşam tarzını hedef aldı. Ardından mahkeme yasağı kaldırıldı ve festival yapılabildi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde mayıs ayında düzenlenmesi planlanan Bahar Şenlikleri ise rektörlük tarafından iptal edildi. Öğrenciler kararı protesto etti.

Gericiler, AKP’li belediyelerde sahneye çıkacak sanatçıların konserlerini de iptal ettirdi. Hatta Tekirdağ’ın AKP’li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, haziran ayında Melek Mosso’yu sahneye çıkardığı için yine AKP’lilerin tepkileri sonucu istifa etti. AKP’li Denizli Belediyesi, haziranda Mabel Matiz ve Melike Şahin konserlerini yasakladı. Şarkıcı Gökçe’nin AKP’li belediyeler Sandıklı ve Hayrabolu ilçelerinde vereceği konserler iptal edildi. Balıkesir’deki ücretsiz Hande Yener konseri gericilerin baskısı sonucu belediye tarafından yasaklandı. Bursa BŞB ise Melike Şahin ve Hüseyin Turan konserlerini iptal etti.



İSTEK ŞARKI CİNAYETLERİ



Türkiye geçen yıl Ankara’da bir mekânda istediği şarkı çalınmadığı için öldürülen Onur Şener (45) cinayetiyle sarsılmıştı. Cinayetin davası bu yıl temmuz ayında sonuçlanırken cinayeti işleyen iki kişiye 25’er yıl hapis cezası verildi. Bu cinayetin yankıları sürerken mayıs ayında İstanbul Kadıköy’de bir sokak müzisyeni yine istenen şarkı çalınmadığı gerekçesiyle cinayete kurban gitti.



ÖLÜMLERLE SARSILDIK



MFÖ grubunun üyesi, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz’da 70 yaşında hayatını kaybetti.

Anadolu Rock Müziği’nin efsanelerinden Erkin Koray, 7 Ağustos’ta 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Ses sanatçısı Nuri Sesigüzel, 20 Mayıs’ta 86 yaşında hayata veda etti.

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, 24 Mayıs’ta öldüğünde 98 yaşındaydı.



LİSTELERDE EN ÇOK DİNLENENLER



Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, dünya ve Türkiye’de en çok dinlenen müziklerin listesini yayımladı. Buna göre Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcılar:

Semicenk, UZI, Sezen Aksu, Motive, Lvbel C5, BLOK3, cakal, Mabel Matiz, Emir Can İğrek, Ezhel. En çok dinlenen şarkılar ise şöyle: Aşkın Olayım - Simge, Yana Yana - Semicenk & Reynmen, NKBİ X Yapamam - Lvbel C5 & Güneş, Affetmem - BLOK3, Pişman Değilim - Semicenk & Doğu Swag, Sevecek Sandım - Semicenk, Canın Sağ Olsun - Semicenk & Rast, Antidepresan - Mert Demir & Mabel Matiz, Vur - BLOK3, 24/7 - Alizade, BEGE.

Dünyada en çok dinlenen şarkıcılar: Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Peso Pluma, Feid, Travis Scott, SZA, Karol G, Lana Del Rey. Öte yandan Time dergisi Taylor Swift’i yılın kişisi seçti.

