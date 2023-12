Müzikte unutulmayanlar

27 Aralık 2023 Çarşamba

İlhan Usmanbaş, çağdaş müziğimize yön veren 102 yaşındaki bestecimiz, genç kuşaklara önder olmayı sürdürüyor. Bütün zamanların “Harika Çocuğu” İdil Biret, kayıtlarıyla ve öğütleriyle gençlere yol göstermeye devam ediyor.

Orkestra şefi: Gürer Aykal’ı ben “2023’ün orkestra şefi” seçtim: İDSO ile yaptığı Japonya turnesi. Daimi şefi olduğu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile konserleri (Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu Masis Aram Gökberk yönetiminde Magma Korosu ile seslendirmesi). Berlin Alman Opera Orkestrası ile Bodrum Kalesi’ndeki konser; New York Manhattan Sinfonietta ile New York Carnegie salonunda 100. yıl konseri. Genç bestecileri ve yorumcuları dağarcığına almasıyla onları yüreklendirmesi.

Orkestra: Valeri Gergiev yönetimindeki Mariinsky Orkestrasının konserini dinlemek müthiş bir deneyimdi. BİFO (Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası): Düzenli konserleriyle yurtdışından getirdiği önemli şef ve solistlerle öne çıktı. İtalyan şef Carlo Tenan ile uzun süreli kontrat imzaladı. Konser öncesi Aydın Büke ve Serhan Bali’nin konserin solist ve şefi ile izleyiciler önünde söyleşi yapmaları büyük ilgi uyandırıyor. Dinleyici program notlarını okumadan önce bu bilgiyle donanıyor. İDSO (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası) giderek daha nitelikli konserleriyle dikkat çekti. Program kitapçığında yer alan eser ve sanatçı hakkındaki bilgiler ve eser süresinin belirtilmesi çok yararlı.

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni salonunda Gürer Aykal yönetiminde Ali Darmar’ın ilk kez gün yüzüne çıkan “Geçmiş Esintiler” başlıklı yapıtını dinledik. Opera: İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ndeki Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu Don Giovanni temsili rengârenk sahneler taşıyordu. AKM’deki döner sahnenin ışık ve genişlik olanaklarından yararlanılmıştı. Zorlu PSM’deki “1923” oyunu 200 kişilik ekibi ve sarsıcı efektleri ile bir Broadway müzikali kadar çekiciydi.

GENÇLER

Genç kemancımız Naz İrem, Münih Konservatuvarı’nda eğitimini sürdürüyor; “Parlayan Yıldızlarla” 11 şehirde 5 farklı ülkede oda müziği konserleri yaptı.

Genç piyanistimiz Emir İlgen, Aarhus piyano yarışmasında 3. oldu. Yehudi Menuhin bursunu kazandı. Flütçü: Bülent Evcil, İzmir Ahmed Adnan Saygun Merkezi’ndeki Nil Vendetti yönetiminde Fazıl Say’ın kendisine adadığı Flüt Konçertosu’nu çaldı.

Organizasyon: Uluslararası 51. İstanbul Müzik Festivali’nde Yaşamboyu Başarı Ödülü Anne Sophie Mutter’e ve Hasan Uçarsu’ya verildi.

Yarışma: “Sion”, yılaşırı yapılan piyano yarışması. Orkestra Sion kurucusu piyanist ve besteci Orçun Orçunsel yönetiminde düzenli konserlerini sürdürüyor.

Mekân: CRR Salonu ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu, en güzel akustiğe sahip mekânlar.

Radyo Programı: Gülsin Onay yurtiçinde ve dışındaki konserlerinin yanısıra Radyo-3’te hazırladığı programlarla dikkat çekiyor.

Müzik Kitabı: Rengim Gökmen’in yazdığı “Orkestra Şefliği-Temel Teknikleri” her türlü müzisyenin ilgisini çekecek.

Kayıtlar: Çağdaş bestecileri seslendirmesi ve kaydetmesiyle ünlü piyanist Toros Can bu kez kızı Beril Can ile birlikte Bartok’un Mikrokosmos adlı yapıtını tümüyle kayda aldı ve bu kayıt Lilamüzik tarafından piyasaya sürüldü. Dünya üstünde bile tümüyle kaydı yapılmamış bu çalışma bizler için kıvanç taşıyor. Çellist Dorukhan Doruk çok ilginç bir kayıt yapmış. Genuin Plakları tarafından yayımlanan “Elusive Lights” solo çello için yazılan kimi yapıtı toplamış. Sollima, Saygun, Say, Cassado ve Bloch’un yapıtlarını içeriyor. Bir başka çellist Rahşan Apay da Lila Müzik için Saygun’un ve Armağan Durdağ’ın çello konçertolarını kayda almış.

Yitirdiklerimiz: Piyanist Ayşegül Sarıca, piyanist Arın Karamürsel, kemancı Suna Kan, müzikolog ve piyanist Leyla Pamir, müzikolog ve besteci Ahmet Yürür, piyanist ve Bilkent Müzik Fakültesi’nin kurucusu Ersin Onay.

YILIN OPERA SANATÇISI BARİTON CANER AKGÜN

Opera sanatçısı: Yılın opera sanatçısı bariton Caner Akgün. Gerek İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmenliği gibi idari görevi üstlenmesi, gerekse tiyatrosuyla ve sesiyle başarılı oyunculuğu ile uzun süre alkışlandı. Oda Müziği: Son yıllarda dinlediğim en nitelikli oda müziği konserlerinden birisi CRR’deki “Modigliani” kuvartetiydi. İkinci yarıda Brahms’ın piyanolu beşlisine, piyanist Alexander Melnikov katıldı. Bu yorumun enerjisi dinleyiciyi derinden etkiledi. Piyanist: Dünyaca ünlü ödüllerin sahibi piyanist Can Çakmur yerli bestecilerimizi de dağarcığına alan kayıtlarıyla dikkat çekti.

Fazıl Say’ın BİFO tarafından ısmarlanan 6. senfonisi mevsimin açılışında seslendirildi.

Özgür Aydın CRR Salonu’nda Ayşegül Sarıca’ya ithaf ettiği resitalinde bütün incelikleriyle Diabelli Çeşitlemeleri’ni çaldı. Kemancılar: Cihat Aşkın, yurtiçinde ve yurtdışındaki konserleri ve eğitim programlarının yanısıra Burhaniye’de kurduğu Adrafest’in genel müzik direktörü. Veriko Cumburidze Münih Konservatuvarı Ustalık Sınıfını bitirdi. Şef Lionel Bringuier yönetiminde Antwerb Senfoni ile konser verdi.