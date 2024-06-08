Müzik Dünyasının Dev İsmi Andrea Bocelli İstanbul’da
Müzik dünyasının dev ismi, İtalyan tenor Andrea Bocelli, İstanbul’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Müzik dünyasının dev ismi, İtalyan tenor Andrea Bocelli, İstanbul’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu özel konser, bugün BJK Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek. BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ’nin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Bocelli’nin büyüleyici sesiyle klasik müzik tutkunlarını ağırlayacak.
Dünya Sahnesinin Parlayan Yıldızı
Bocelli, performansıyla 4 Amerikan Başkanı, 3 Papa ve İngiliz Kraliyet Ailesi gibi önemli isimleri etkilemiş, Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda sahne almış bir sanatçı. İstanbul konserinde de, en ünlü İtalyan ve uluslararası operalardan seçme aryaları ve albümlerinden sevilen eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor.
Bir Efsanenin İzinde
90 milyonun üzerinde albüm satışı ve sayısız ödülle müzik endüstrisindeki yerini sağlamlaştıran Bocelli, Hollywood Walk of Fame’de bir yıldıza sahip olmanın yanı sıra, on binlerce kişinin katıldığı konserlerle de adından sıkça söz ettiriyor.
Bocelli ile Bir Yaz Akşamı
Eğer siz de klasik müziğin büyüsüne kapılmak ve Andrea Bocelli’nin eşsiz sesini canlı dinlemek istiyorsanız, bugün saat 21.00’de BJK Tüpraş Stadyumu’ndaki muhteşem konseri kaçırmayın. Bocelli’nin sesi, İstanbul’un yaz gecesini aydınlatacak ve sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha bugün ortaya çıkan anketlerde...'
- Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz kararı!
- Bu da 'Erdoğan'ı indirdin' soruşturması!
- 'Şimdiden haber vereyim...'
- ABD’nin 130 yıllık ünlü bira markasını satın aldı
- Kavurucu sıcak fiyatları etkiledi! Tarlada fiyatı 6 lira
- 'Tek kişi kalsak da...'
- Olympiakos'tan Ergin Ataman açıklaması
- Başbakan saldırıya uğradı!
- 'İçeriği izah etmek zorunda'