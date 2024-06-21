Müzik Kütüphanesi’nde notalar kitaplardan taşıyor

Yayınlanma: 21.06.2024 - 10:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 10:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi'nin bahçesinde bulunan eski taş binadaki Müzik Kütüphanesi, kente yayılan konsept kütüphanelerin bir parçası olarak ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kütüphanede profesyonel ve amatör müzisyenlerin yanı sıra müziğe ilgili çocuk ve yetişkinlerin yararlanması için kitaplar, dergiler, yayınlar ile nota ve partisyon envanterleri bulunuyor. Kütüphane binası içinde yer alan küçük performans sahnesinde ise seminer, söyleşi ve atölyeler düzenleniyor.

21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde İzmirlilere çağrıda bulunan Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi (AASSM) Müdürü Emel Akçay Özer, “Hepimizin duygularıyla birebir ilişkili olan en genel sanat dalı müziktir. Bütün müzikseverleri Müzik Kütüphanesi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK VE YETİŞKİNLERE HİZMET VERİYOR

Müzik kütüphanelerinin ülke genelinde yaygın olmadığını hatırlatan Emel Akçay Özer, “Burası bir bakıma Türkiye’nin ilk müzik kütüphanesidir. Günümüzde müzikle ilgili kitaplar, dergiler daha çok devlet konservatuvarlarının kütüphanelerinde bulunur. Bir yerel yönetimin şemsiyesi altında planlanan bu müzik kütüphanesi, Türkiye'de ilk olarak İzmir’de kuruldu. Binamızın bir tarafını çocuklara ayırdık. Bu kısımda çocuklara müziği sevdirecek kitaplarımız yer alıyor. Ayrıca bu bölümde yer alan küçük sahnede atölyeler, dinletiler, seminer ve söyleşiler düzenleniyoruz. Amatör ve profesyonel olarak müzikle ilgilenen yetişkinler için oluşturulan diğer bölümde ise nota bilgilerinin yer aldığı, bestecilerin biyografileri ve stilleri ile ilgili yerli ve yabancı kitaplarımız var” dedi.

“KİTAP BAĞIŞI KABUL EDİYORUZ”

Müzik Kütüphanesi’nde 3 bine yakın kitap ve dokümanın bulunduğunu kaydeden Özer, “Yurt dışından kitap getiriyoruz ancak Türkçe yayında yetersiziz. Bağış kitap da alıyoruz. Bunların içinde güzel kondisyonda olan Türkçe kitaplara ulaştık. Kütüphanemizin içeriğine uygun, kondisyonu da iyi olan kitapları bağış olarak kabul edebiliriz” bilgisini paylaştı. Özer, kütüphanenin tüm müzikseverlere açık olduğunu sözlerine ekledi.

“İZMİR ŞANSLI BİR KENT”

Kütüphaneyi sık sık ziyaret ettiğini belirten müziksever Mehmet Fatih Yurtseven, “Müzik Kütüphanesi’nde çeşitli etkinliklere katılıyorum. Seminer ve söyleşileri özellikle takip ediyorum. Ayrıca burada kitap ihtiyacımı karşılayacak büyük bir arşiv var. Özellikle müzikle ilgilenen gençler için burası büyük bir kaynak. Çocuklara müziği sevdirmek için de burayı önemli buluyorum. İzmir şanslı bir kent diye düşünüyorum. Müzik Kütüphanesi’nin yanı sıra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin olması da İzmir için büyük bir şans” ifadelerini kullandı.

“UFKUMUZ AÇILDI”

AASSM Müzik Kütüphanesi’nde yıl boyu çeşitli söyleşi ve seminer ve atölyeler düzenleniyor. Kütüphanenin mimarı olan mimar ve müzisyen Cenk Dereli’nin “Müzik ve Mimari” adlı söyleşisine katılan katılımcılar da kütüphaneyi çok beğendiklerini dile getirdi. Nehir Aktaş isimli ziyaretçi, “Ben müzikle ilgilenen biriyim. Müzik Kütüphanesi’ne de söyleşiye katılmak için geldim ve kitapları da çok etkileyici buldum. Kentimizde müzikle ilgili kitapların yer aldığı bir kütüphanenin bulunmasını çok önemli buluyorum” dedi. Elzem Aktaş ise “Yabancı dilde eserlerin de olması çok faydalı olmuş. Pek çok insan bu kütüphaneden faydalanabilir. Ben mimarim. Mimarlık üzerine araştırmalar yaparken Müzik ve Mimari söyleşisine katılmaya karar verdim” diye konuştu. Esra Yıldız da “Müzik Kütüphanesi’ni çok beğendim. Bugün bu söyleşiye gelerek müzik ve mimarinin kentle bağlamlarını araştırdık. Keyifli ve verimli bir kütüphane olmuş, ufkumuz açıldı” sözlerine yer verdi.

ETKİNLİKLER ÖNCESİNDE BAŞVURU GEREKİYOR

Hafta içi 09.00-17.30 saatleri arasında hizmet veren AASSM Müzik Kütüphanesi, etkinlik zamanlarında başvuru ile katılımcı kabul ediyor. Sosyal medyada aassm_official üzerinden duyurulan etkinlikler öncesinde https://www.aassm.org.tr/adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması gerekiyor.

AASSM Müzik Kütüphanesi’ne bağışlanacak müzik bilgisi içeren kitap, partisyon ve müzik temalı dergi, katalog gibi baskılı materyaller için ise 232. 293 38 35 numaralı telefondan iletişim sağlanabiliyor.