Nasrettin Hoca'nın gülümsemesi 45 yıldır dünyayı dolaşıyor: Ödül Pedro Silva'ya

Karikatürcüler Derneği ile Akşehir Nasreddin Hoca Turizm Derneği’nin birlikte düzenlediği Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması, bu yıl 45’inci kez dünya çizerlerini aynı masa etrafında topladı. 1974’te, hoşgörünün, barışın ve evrensel mizahın izinde başlayan bu yolculuk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından sekiz yıl süren bir suskunluk dönemine girmişti. O günden bugüne geçen 45 yılda, yarışma yalnızca karikatürün değil, özgürlüğün, düşüncenin ve estetik muhalefetin de bir sahnesine dönüştü. Bu yıl da “Nasreddin Hoca ve Barış” temasıyla düzenlenen yarışmaya 62 ülkeden 650 karikatürist, 2 bin 50 eserle katıldı.

Dr. Ahmet Nuri Köksal, Metin Peker, Nuri Koçak, İbrahim Tuncay, Akdağ Saydut ve Ahmet Öztürk Levent’ten oluşan seçici kurul, büyük ödüle Portekizli çizer Pedro Silva’yı değer gördü.





EVRENSEL MİZAHIN SESİ

Silva’nın çalışması, yalnızca çizgisel ustalığıyla değil, aynı zamanda evrensel bir duyguyu mizah yoluyla ifade edebilmesiyle öne çıktı. Yarışmada dikkat çeken bir diğer unsur ise Ukraynalı çizerlerin başarısı oldu. Üç ayrı sanatçı, üç farklı kategoride ödüle değer görüldü. Bu, yalnızca sanatsal başarıyı değil, savaşın gölgesindeki ülkeden gelen barış çağrılarının da bir yansımasıydı.

BİR YARIŞMADAN FAZLASI

Yarışmanın yalnızca bir ödül töreni değil, aynı zamanda görsel arşiv, hafıza mekânı ve kültürel diplomasi platformu olması, onu diğer uluslararası organizasyonlardan ayırıyor. Her yıl hazırlanan yarışma albümleri, basılan sergi katalogları ve Akşehir’de açılan sergiler bu kolektif belleği bir adım daha ileri taşıyor. Nasrettin Hoca’nın tersine binen eşeğiyle zamana meydan okuyan gülümsemesi, bu yıl da 650 sanatçının elinden barışın resmini çizdi. Dünyanın dört bir yanından gelen bu çizgiler, mizahın en evrensel ortak dil olduğunu bir kez daha gösterdi.

KAZANANLARIN LİSTESİ

- Oleg Dergachov - Ukrayna

- Darko Drljevic - Karadağ

- İgor Pashcenko - Rusya n Klaus Pitter - Avusturya

- Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü: Jean-Loic Belom - Fransa

- Jüri Özel Ödülü: Sergii Riabokon - Ukrayna

- TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü: Konstantin Kazanchev - Ukrayna

- Akşehir Belediyesi ve Nasreddin Hoca Özel Ödülü: Liviu Stanila - Romanya

- Koç Holding Özel Ödülü: Ivailo Tsvetkov - Bulgaristan

- Tüpraş Genel Müdürlüğü Özel Ödülü: Kürşat Zaman - Türkiye

- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü: Oleg Gutsol - Belarus