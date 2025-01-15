Nazım Hikmet 123 yaşında

Yayınlanma: 15.01.2025 - 13:03

Güncelleme: 15.01.2025 - 13:03

Türk şiirinin büyük ustası Nâzım Hikmet Ran, doğumunun 123’üncü yılında Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Vakfı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanan "Ne güzel şey hatırlamak seni" adlı etkinlikle anılıyor.

Bugün Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek etkinlik öncesinde saat 19.00'da "Şişli’de Bir Nâzım" kitabının lansmanı yapılacak. Saat 20.00'de başlayacak anma programında Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan ve Nâzım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve gazetemiz yazarı Zeynep Oral'ın konuşmacı olacak. Gecenin sunuculuğunu ise tiyatro sanatçısı Altan Gördüm üstleniyor.

Genco Erkal'ın sesinden Nâzım Hikmet'in "Otobiyografi" şiiri dinlenecek. Ardından tiyatro sanatçıları Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem, Nazım Hikmet'in şiirlerini seslendirecekler.

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in usta şairin Memleketimden İnsan Manzaraları eserinden "Kartallı Kâzım" bölümünü sahneleyeceği gecede, Mercan Selçuk Dans Topluluğu da Nâzım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumlayacak. Gecenin açılış ve kapanışında Tarık Akan’ın çocukları Özel Taş Koleji Korosu sahneye çıkacak. Program, sanatçılar Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay'ın şarkılarıyla sona erecek.