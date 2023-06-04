Nâzım Hikmet, Aydın’da anıldı

Türk yazar ve şair Nâzım Hikmet ölümünün 60. yılında Aydın’da şiirlerinden bestelenen şarkılarla anıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.06.2023 - 08:52
Nâzım Hikmet, Aydın’da anıldı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, evrensel şairlerden Nâzım Hikmet'i aramızdan ayrılışının 60. yılında şiirlerinden bestelenen şarkılarla andı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük şiir ustalarından olan Nâzım’ı saygıyla andıklarını söyledi.

Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma konserinde usta şairin farklı bestecilerce bestelenen "Mavi Liman", "Memleket", “Güzel Günler Göreceğiz" gibi eserleri seslendirildi. Konser, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerince gerçekleştirildi. Seyirciler ise Nâzım Hikmet’i unutmadığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Nâzım Hikmet Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu

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