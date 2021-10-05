Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ekimde sanat

05 Ekim 2021 Salı, 04:00

Katılımcıların, Karl Marx’ın temel eseri olan Kapital’in 1. cildini okumalarına rehberlik etmek için tasarlanan, her oturumda eserin bir kısmının ele alınarak bu kısımdaki kavramların açıklanıp tartışılacağı atölyeyi Nevzat Evrim Önal yürütecek. İki haftada bir salı 20.00-22.30 saatleri arasında yapılacak.

9 Ekim’de başlayacak ve dört ay sürecek “Sinema Atölyesi” ise cumartesi 13.00-20.00, pazar 14.30-19.00 saatleri arasında düzenlenecek. Film yaratma sürecinin Senaryo, Yönetmenlik, sanat yönetmenliği ve görüntü yönetmenliği aşamalarını kapsayan bir eğitim programını içeren atölyenin yürütücüleri Handan Öztürk (senaryo ve yönetmenlik), Uğur İçbak - Doğan Sarıgüzel (görüntü yönetmenliği), Ender Özer (çizim teknikleri ve storyboard) ve Mustafa Ziya Ülkenciler (sanat yönetimi) olacak.

Yine 9 Ekim’de başlayacak olan ve Levent Karaoğlu’nun yürüteceği “Fotoğraf Atölyesi” ise her cumartesi 14.00-18.00 saatleri arasında, 6 oturum sürecek. Atölyede makine bilgisi, çekim teknikleri, ışık, kompozisyon, fotoğraf çekimi ve değerlendirmesi gibi çalışma başlıkları yer alacak.

Dans atölyeleri kapsamında 15 Ekim’de “Tango Atölyesi”ni başlayacak. Her cuma 19.30-21.00 saatleri arasında düzenlenecek ve dört ay sürecek atölyenin yürütücülüğünü Seda Kendir üstlenecek.

Ekim programında dikkat çeken bir diğer atölye ise Edebiyat Atölyeleri başlığı altında düzenlenecek olan “Anlatılan Senin Hikâyendir: Shakespeare ve Dünya Düzeni“. 16 Ekim’de başlayıp 10 oturumda sona erecek atölyede, 16. yüzyıl İngilteresi’nin tarihsel ve kültürel arka planının yanı sıra dönemin toplumsal ilişkileri, sınıf mücadeleleri ve ideolojik konumlanmaları Shakespeare’in dört eseri üzerinden incelenecek. Yazarın “Venedik Taciri”, “Hamlet”, “Macbeth” ve “Fırtına” eserlerinin okunacağı atölyeyi Merve Tokmakçıoğlu yürütecek; katılımcılar cumartesi 15.00-17.00 saatleri arasında bir araya gelecek.