Nazım Hikmet Şiir Ödülü için başvurular başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Nâzım Hikmet Şiir Ödülü, ölümsüz şairin barış, eşitlik, adalet ve özgürlük arzusuyla çınlayan sesini güncel üretimlerle gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.

İlk olarak geçtiğimiz yıl verilen Nâzım Hikmet Şiir Ödülü; Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Bursa Kültür) tarafından düzenleniyor. Bursa Kültür’ün kültür ve edebiyat alanındaki üretimi desteklemeye yönelik çalışmalarının önemli bir parçası olan ödül, Nâzım Hikmet’in evrensel sesini, devrimci ruhunu ve insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan hayat görüşünü yaşatmayı hedefliyor.

Şiir alanında nitelikli üretimi desteklemeyi ve çağdaş şiire güncel eserler kazandırmayı amaçlayan Nâzım Hikmet Şiir Ödülü’nün seçici kurulunda Ali Özgür Özkarcı, Olcay Akyıldız, Devrim Dirlikyapan, Asuman Susam ve Betül Tarıman yer alıyor. 1 Mart 2026tarihine kadar devam eden başvuru sürecinin ardından, seçici kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda belirlenecek eserin sahibi, 50 bin TL para ödülünü almaya hak kazanacak.

Nâzım Hikmet Şiir Ödülü’yle ilgili detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına bursakultursanat.com adresinden erişilebilir.