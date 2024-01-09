Nazım Hikmet'i Anma ve Sanat' etkinliği CKM'de

Yayınlanma: 09.01.2024 - 18:04

Güncelleme: 09.01.2024 - 18:04

Ünlü şair Nazım Hikmet'in 122. doğum gününü kutlamak ve O'nu anlamak için Ankara CKM'de bir söyleşi ve dinleti etkinliği düzenlenecek. Bu anlamlı etkinlikte sanatseverler; Nazım Hikmet'in yaşamını Ali Cengizkan'ın gözünden dinleyecek, şiirlerini Pınar Gün Topçu'nun yorumuyla hissedecek ve gitar dinletisiyle Ata Sıvacı'nın müziğinde buluşacak. Etkinlikte şiirseverler; Nazım Hikmet'in eserleriyle buluşacak, onun sanatında kaybolacak ve bir arada keyifli bir zaman geçirecek. Öte yandan etkinlik kapsamında Ataol Behramoğlu'nun ıslak imzalı "Nazım Hikmet" kitabı da okuyucusuyla buluşacak. "Nazım Hikmeti Anma ve Sanat Etkinliği", 13 Ocak saat 14.15'te, Abidin Daver Sokak No:14, Çankaya / Ankara adresindeki CKM'de gerçekleşecek. Sanatseverleri ve Nazım Hikmet sevenleri bekliyoruz. Unutulmaz bir gün geçirmek için CKM'de buluşalım!