‘Nâzım Hikmet’i Tanımak ve Anlamak’ söyleşileri başlıyor
Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde “Nâzım Hikmet’i Tanımak ve Anlamak” söyleşileri sürüyor. Salgın nedeniyle söyleşilere Mart 2020’de ara verilmişti.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Nâzım Hikmet’in düşüncesine, şiirine, sanatına emek vermiş dostları, araştırmacı ve sanatçıları söyleşilerde konuşmacı olarak konuk ediyor. Salgın nedeniyle söyleşilere Mart 2020’de ara verilmişti.
Nâzım Hikmet’i bütün yönleriyle genç kuşaklara aktarmayı, anlatmayı amaçlayan edebiyat söyleşileri, Şişli Belediyesi’nin işbirliğiyle, Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi Abidin Dino Salonu’nda 17 Kasım’dan itibaren her ayın üçüncü çarşamba günü, saat 19.00’da düzenlenecek.
KONUK: BARIŞ PEHLİVAN
Bu tarihteki konuşmacı vakıf yönetim kurulu üyesi, gazeteci-yazar Barış Pehlivan, “Nâzım’ın Davası” başlıklı konuşmasıyla yer alacak. 15 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’daki toplantıya ise Vakıf Yönetim Kurulu üyesi, siyasetçi-yazar Zeynep Altıok Akatlı “Bendeki Nâzım” başlıklı konuşmasıyla konuk olacak. Gelenekselleşen bu söyleşiler, 2022 yılında da düzenli olarak her ay yapılacak. Programın ayrıntılarına vakfın sosyal medya hesaplarından ve www.nazimhikmet.org.tr web sitesinden ulaşılabilir.
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