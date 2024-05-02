Nazım Hikmet’in “Yolcu” oyununun prömiyeri yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Yolcu’nun prömiyeri, İsmet İnönü Sahnesi’nde yapıldı. Nazım Hikmet’in kaleme aldığı oyunu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay da tiyatroseverlerle birlikte izledi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:54
Nazım Hikmet’in “Yolcu” oyununun prömiyeri yapıldı
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Üçüncü sezonunda 11 oyun sahneye taşıyarak binlerce tiyatrosevere ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yeni oyunu Yolcu’nun prömiyeri yapıldı. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde yapılan gösterime İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve tiyatroseverler katıldı.

Yönetmenliğini Orhan Alkaya’nın üstlendiği ve 90 dakika süren oyun ilgiyle izlendi. Nâzım Hikmet’in “Yolcu” oyununun “Kuvayi Milliye” fonunda yorumlanmasıyla sahneye taşınan eser ve oyuncuların performansı seyirci tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Yolcu ile birlikte İzBBŞT, repertuvarındaki oyun sayısını 12’ye çıkarmış oldu.

OYUNUN KADROSU

Oyunun müziklerini Cem İdiz, sahne tasarımını Özlem Karabay, giysi tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan, kareografisini Dolun Doyran yaparken, dramaturjisini de Halil Ünsal üstleniyor. Oyunun oyuncu kadrosunda Şirin Saraçoğlu, Ayhan Anıl, Efe Ünal, Deniz Gürzumar ve Devrim Karakoyun yer alıyor. 

MAYIS AYI BOYUNCA SAHNEDE

Kurtuluş Savaşı sürerken, hiçbir trenin durmadığı bir istasyonda savaştan bihaber, ‘dünyaları yalnız kendilerinden ibaret olan’ üç kişinin öyküsünü anlatan Yolcu, 2-3-4 ve 9-10-11 Mayıs tarihlerinde İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde izlenebilecek.


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