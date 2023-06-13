Nebi Uslu Tiyatro Şenliği 11. kez kapılarını açıyor!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 16:39

Güncelleme: 13.06.2023 - 16:39

Muğla’nın Milas ilçesine tiyatro ve eğitim alanında yaptığı katkılarla adından söz ettiren Nebi Uslu’nun anısına 2010 yılında başlatılan ve bu yıl 11.’si düzenlenecek olan Nebi Uslu Tiyatro Şenlikleri, 21-22 Haziran’da gerçekleştirilecek. İki gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği şenlik kapsamında 14 tiyatro oyununun gösterimi yapılacak. Saat 10.00’da drama öğrencilerinin besteleriyle başlayacak olan şenliğin ödül töreni ise 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.15’te gerçekleştirilecek.

Tiyatro şenliğinin jürisinde ise Necati Eser, Nihal Alparslan, Hüseyin Yorulmaz, Ali Çoban, Sinem Burcu Kalaycı Arca, Özlem Cengiz, Bekir Güney, Ali İlhansayın görev alacak.

Çeşitli okullardaki tiyatro topluluklarının katılarak performanslarını sergileyeceği tiyatro gösterilerinin ilki saat 10.30’da, sonuncusu ise 20.30’da sahnelenecek. Şenlik, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

11. Nebi Uslu Tiyatro Şenliği’nin program akışı şu şekilde:

21.06.2023

10.30 Kahraman Doğa/ Grup Karma

11.30 Lily'nin Hisleri/Grup Merkez 1

13.30 Harry Potter Ve Şeker Cadısı Bade/Grup Mete Ersoy 1

14.30 Şeker Kızın Orman Hikayesi/Grup 23 Nisan 1

15.30 Sihirli Lale/Grup Mete Ersoy 2

16.30 Sosyal Medya Mantısı MİŞTİ Gençlik

20.30 Hasbonkör/ MİŞTİ

22.06.2023

10.30 Kendini Beğenmeyen Uğur Böceği/ Grup Sakarya

11.30 Çizmeli Kedi/Grup Ören

13.30 Üç Küçük Prenses / Grup Merkez 2

14.30 Polipum ile Temiz Deniz Grup Cumhuriyet

15.30 Şaşkın Fareler/ Grup Merkez 3

16.30 Pambık Pilemses/ Grup 23 Nisan 2

20.30 Hasbonkör/ MİŞTİ