Necdet Gürman Edebiyat Ödülü’nün sahibi Aşut oldu

Yayınlanma: 28.04.2023 - 18:16

Güncelleme: 28.04.2023 - 18:16

Payda Yayınları’nın 2020’den bu yana düzenlediği Nedret Gürcan 2022 Edebiyat Ödülü, BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut’a verilecek. Ödül töreni, 29 Nisan Cumartesi, saat 13.00-15.30’da Konur Sokak, Kızılay/Ankara adresindeki Mülkiyeliler Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Mesut Özcan’ın açış konuşmasıyla başlayacak etkinlikte, Ahmet Özer’in yöneteceği ve Hasibe Ayten, Prof. Dr. Doğan Tılıç ve Metin Turan’ın konuşmacı olarak katılacağı panel düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Elçin Temel; Nedret Gürcan ve Attila Aşut’un şiirlerinden örnekler okuyacak. Tören, Aşut’un kanser tedavisi gören oğlunu yitirmesi ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.

ATTİLA AŞUT KİMDİR?

5 Ekim 1939’da Trabzon’da doğan Aşut, ilk ve ortaokulu, doğduğu kentte okudu; liseyi Ankara’da tamamladı. İlk yazı ve şiir denemeleri, Ceylan, Küçük Afacan gibi çocuk dergilerinde, Tan gazetesinin çocuk sayfasında yayımlandı. 1957’de Ömer Turan Eyuboğlu’nun Hakimiyet gazetesinde çalışmaya başlayan Aşut, 1957-1969 arasında Trabzon’da yayımlanan birçok gazetede muhabir, yazar, teknik sekreter ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. Kıyı dergisinin kuruluş çalışmalarına katılan Aşut, Hizmet, Sonhaber, Ses gibi yerel gazetelerde yazılar yazdı; Dünya, Akşam, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin Trabzon muhabirliğini yaptı. 1965-1968 arasında Sömürücülüğe Karşı Savaş adlı haftalık toplumcu gazeteyi çıkardı. Trabzon’da Gazeteciler Sendikası’nın, Devrim Ocağı’nın ve Türkiye İşçi Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 12 Eylül döneminde Mamak Askeri Cezaevi’nde 37 ay tutuklu kalan Aşut, 1993’te Aydınlık gazetesinde “Üçüncü Göz” yazılarını yazmaya başladı. Aşut’un ilk şiir kitabı, 2001’de “Acının Külrengi” adıyla yayımlandı. 2011’de Günlerin Kıyısından / Trabzon Yazıları; 2014 yılında Siyah Beyaz Yazılar adlı deneme kitapları yayımlandı. Dil ve yazın alanında çeşitli ödülleri bulunan Aşut, halihazırda BirGün gazetesinde köşe yazıları yazıyor.