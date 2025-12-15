Nermin Abadan Unat sonsuzluğa uğurlandı

Kontenjan senatörü olarak 1978-1980 yıllarında Cumhuriyet Senatosu'nda görev yapan Abadan’ın cenazesi Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden askeri törenle uğurlanarak Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan, 1944 yılında girdiği Ulus gazetesinde 1950 yılına kadar çalışan Nermin Abadan Unat, yaşamı boyunca gazeteciliğe ve iletişim bilimlerinin gelişimine çok önem verdi, basın ve ifade özgürlüğünü savundu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ilk kadın asistan olarak girdiği akademik hayatında pek çok ilki gerçekleştiren, yaşamı boyunca akademiye ve sosyal bilimler alanındaki birikimiyle topluma öncülük eden Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 2023’te katıldığı Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti Semozyumunda hayallerini demokratik, ümitli bir Türkiye ütopyasıyla süslemek istediğini ifade etmişti.





Aile adına taziyeleri kabul eden oğlu Mustafa Kemal Abadan; “Annem için ayak üstü bir tören yapılmasını istemedik. Eylül ayında doğum yıldönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de anma töreni düzenlemek istiyoruz.” dedi. İstanbul’da ders verdiği Boğaziçi başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi, öğrencileri, aralarında ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Prof. Dr. Ayhan Alkış, Prof. Dr. İlber Ortaylı, yazarlarımız Zeynep Oral ve Ahmet Tan’ın da olduğu çok sayıda dostu cenaze törenine katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi önceki rektörlerinden Prof. Üstün Ergüder; “Bende çok önemli bir yere sahiptir. Ta 1961 senesinde ODTÜ’de asistanken onun kurslarına gitmiştim. O günden beri beni mesleğine olan vefâsı, ciddiyetiyle çok etkilemişti. Sonra doçentlik jürimde de oldu. Aradan seneler geçti, Boğaziçi Üniversitesi’ne gelmek istedi. Ben o zaman rektördüm, çok istedim gelsin ve 92-93 senesinde geldi. Ve o gün bugün çok iyi bir Boğaziçili oldu. İleri yaşına rağmen katları çıktı, sınıflara gitti inanılmaz. Benim için çok önemli bir yeri vardır.” diyerek kaybının büyüklüğünü ifade etti.

E. Prof. Dr. Cevza Sevgen; “Boğaziçine geldi, kendi bölümünün dışında hepimizle ahbap oldu. inanılmaz bir kadındı. 90. doğum gününde verdiği partiyi hiç unutamıyorum.” diyerek hocanın müthiş enerjisini ifade etti.