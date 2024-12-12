Nesimi Çimen'in eşi Makbule Çimen yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:45

Güncelleme: 12.12.2024 - 12:45

Eşi, ozan Nesimi Çimen'i Madımak katliamında kaybeden kendisi de katliamdan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen'in yaşamını yitirdiği duyuruldu.



Madımak Hafıza Merkezi X hesabından yapılan paylaşımda, "Eşi #NesimiÇimen'i #MadımakKatliamı'nda yitiren, kendisi de katliamdan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen'i kaybetmiş olmanın acısını yaşıyoruz. Mücadelesi ve tanıklığı her zaman bizimle olacak. Devr-i daim, yıldızlar yoldaşı olsun" denildi.





Nesimi Çimen'in oğlu sanatçı Mazlum Çimen de sosyal medya hesabından Makbule Çimen'in yaşamını yitirdiğini "Madımak katliamından yaralı olarak kurtardığımız babamın eşi Makbule Hanım Hakka yürümüştür.. Üzgünüz.." söleriyle duyurdu.









